影／南投埔里反掩埋場300人包圍環評會 怒揪這地主討社會責任

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
允捷公司擬在南投埔里南港溪上游申設廢棄物掩埋場，今一階環評審查，地方動員逾300人抗議，要求業者撤案及縣府駁回，不排除發動更大規模抗爭。記者賴香珊／攝影
允捷公司擬在南投埔里南港溪上游申設廢棄物掩埋場，今辦理一階環評審查，地方動員逾300人在場外抗議，要求業者撤案及縣府駁回，派代表入場表達意見時指出業者為台灣農林公司關係單位質疑其企業責任，且不排除發動更大規模抗爭。

允捷公司強調，一切依法申請，農林公司有其經營的社會責任，但不便回應。南投縣環保局則表示，環評委員審查今決議，該案未進入二階環評，開發單位須於3月15日前依委員、相關機關及各方意見補充修正，4月15日前再召開會議。

允捷公司申請在南港溪上游設置24.62公頃廢棄物掩埋場，今在南投市舉辦環境影響評估審查，因埔里全鎮仰賴地下水，該場址靠近當地淨水廠取水口，且具滲漏風險，地方憂汙染水源影響民生及農業用水，動員8輛遊覽車逾300人抗議。

埔里鎮長廖志城、立委馬文君、羅美玲、議員陳宜君、蘇昱誠及黃世芳等民代今率「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」，帶著逾3萬份反掩埋場連署書在場外抗議，高呼口號並上演「毒害民生用水及茭白筍」行動劇，並派代表入場表達意見。

廖志城表示，居民不是反對設置，而是反對地點，掩埋場位於埔里水源地，地點不適當，恐汙染水源，開發案地主台灣農林有限公司在全台還有很多土地，一定有合適之處。馬文君則表示，若業者繼續堅持，相信抗爭規模將越大、越強烈。

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟提出業者自行撤回申請案及縣府拒審駁回2大訴求，廖志城、陳宜君、蘇昱誠等代表更在環評會上，痛批業者漠視地方意見，環評書更是錯誤百出，痛批業者為台灣農林公司關係單位質疑其企業責任何在。

允捷公司蔡姓代表表示，現在非法濫倒問題嚴重，需要合法廢棄掩埋場，其開發案一切依法辦理、依規申請，也願意受最嚴格的監督，與地方達到雙贏，後續依相關法規評估處理；而台灣農林公司有其社會責任，但今天是來申請，不便回應。

南投縣環保局長李易書說，今環評決議，開發單位須強化說明該案開發的重要性、需求性及合理性，並著重針對挖填方量、邊坡穩定、地質保護、地表水及地下水流向及汙染滲透等疑慮，檢附相關資料，且於埔里辦3場以上公開說明會，於3月15日前完成辦理及修正補件，將於4月15日前再次召開一階環評審查會議。

