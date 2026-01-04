南投埔里申設掩埋場環評須補正 居民將更大抗爭

民間業者規劃在埔里鎮設置事業廢棄物掩埋場，今天辦理環境影響評估審查，結論為修正後再召開會議。對此，反對掩埋場大聯盟表示，將更大規模抗爭，直到案件撤回或不予審查。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，南投縣政府下午辦理環境影響評估審查，埔里鎮長廖志城、國民黨立委馬文君、民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣議員蘇昱誠及陳宜君、國民黨南投縣議員黃世芳等人，與300多名鄉親到場表達反對。

縣府召開此案第1階段第1次審查會議，經環評委員投票決定，結果傍晚出爐為「請開發單位於民國115年3月15日前，依決議及各委員、相關機關及各方意見補充、修正後，於115年4月15日前再召開會議」，並佐證開發重要性、在3月15日前於埔里鎮辦理至少3場說明會。

反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟晚間發布聲明表示，對審查結果「修正補件」強力表達遺憾，後續組織更大規模抗爭，直到此案撤回或不予審查；大聯盟認為，環評不應淪為替特定開發案背書的形式程序，開發商將於3月15前在埔里召開至少3場說明會，將擴大抗爭。

大聯盟呼籲南投縣政府立即停止此案環評程序，重新審議選址正當性與必要性；正視埔里作為關鍵水源地的公共利益定位，將水資源安全列為不可退讓底線；建立公開、透明且具實質影響力的公民參與及資訊揭露機制，也呼籲業者秉持企業社會責任，主動撤回開發申請，避免繼續危害大埔里地區水源安全。