獨居長者住無電梯公寓上下樓好難！民代要求中市提積極配套
台中市有17690棟四至五層樓的無電梯公寓，有568名列冊獨居長者居住其中，議員陳俞融指出，對體力衰退的高齡者而言，因沒有電梯，每次出門看病、採買都是艱鉅挑戰，市府現行的政策成效低落，必須即刻檢討。
陳俞融指出，租借爬梯機措施，市府2022年至2025年僅59人次租借 ，在於爬梯機須由受過訓練的家屬或照顧者操作，且操作者年齡限制在18至70歲之間 ，獨居老人叫誰來幫他們操作爬梯機？
中市府祭出「原有住宅無障礙設施改善（增設電梯）」補助，前4年申請案僅3件，2024年完工1件，且還是2021年申請的舊案，主要因老公寓建築條件受限、無空間施作，以及住戶意見整合困難。
「長者換居社會住宅」專案，推動至今僅受理9件，成功入住只有3件；中央擬推動的「老宅延壽計畫」，市府目前的態度竟是「等待中央核定後再研議」 ，缺乏主動積極的配套措施。
市府回應，長者居住問題是全國議題，包含換居社宅享租金打折與租期延長等優惠、無障礙設施增設與修繕補助等政策，執行成效與長者本身意願或現行法令限制有關，除向中央反映制度面及執行面之限制外，市府會持續加強宣導，祭出更多誘因，提升長者換居或修繕意願。
住宅處表示，市府推動「長者換居社會住宅隨到隨辦專案」，可協助長輩換居至擁有「日照中心」或「社區照顧關懷據點」等社會住宅，中央已於包租代管第五期計畫加碼搬遷費、租金差額、修繕補助及新增「私宅換私宅」模式。
「老宅延壽計畫」及相關住宅政策，中央規畫以特別預算投入50億元，補助屋齡30年以上合法建築物（4至6層公寓或6樓以下透天）提供修繕補助，其中公寓增設昇降設備最高可補助400萬元、補助比例最高達65%。目前具體執行計畫細節及預算，尚待行政院核定。
