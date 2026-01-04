快訊

台中補助買廚餘機太搶手 民代呼籲市府擴大補助名額

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員邱愛珊今天表示，她去年5月定期會業務質詢，即在議會正式提案，建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策。圖／台中市議員邱愛珊提供
台中市議員邱愛珊今天表示，她去年5月定期會業務質詢，即在議會正式提案，建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策。圖／台中市議員邱愛珊提供

台中市政府今年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助5000 元、首波規劃補助1萬台，政策公布後就很搶手，目前申請數量已突破5000台，邱愛珊呼籲市府擴大廚餘機補助名額，回應市民需求、落實源頭減量，打造台中智慧環保城市。

⭐2025總回顧

台中市議員邱愛珊表示，她去年5月定期會業務質詢即在議會正式提案，建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策；去年11月14日第6次定期會總質詢持續追蹤與督促執行進度，要求市府正視廚餘去化壓力與長期環境治理問題。

邱愛珊說，近年台中市在非洲豬瘟防疫、廚餘去化量能、垃圾掩埋負擔等多重挑戰下，更凸顯「家戶自主處理廚餘」的重要性。政策已正式上路，市府回應市民期待，也展現議會監督與政策倡議的具體成果。

她強調，廚餘機補助政策不只是單一補助措施，更是減少垃圾量、降低清運壓力、落實資源循環與環境治理的關鍵工具。面對申請踴躍、名額快速消化的現況，呼籲市府應及早啟動滾動式檢討機制，評估 追加預算、擴大補助名額，避免因名額不足而讓有意願配合政策的市民卻步。

廚餘機 台中市 台中

相關新聞

台中補助買廚餘機太搶手 民代呼籲市府擴大補助名額

台中市政府今年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助5000 元、首波規劃補助1萬台，政策公布後就很搶手，目前申請數量已...

彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究

彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等...

影／彰化溪湖建醮蔬果山、飛天魷魚鳳讓人驚嘆 明華園今晚登場

彰化縣溪湖鎮24年一次的大建醮將在今晚圓滿結束，為期一周的活動吸引人潮參觀，全鎮各宮廟擺開各式精彩看桌，民俗技藝，今晚還...

中國軍演環台四周 民間企業致謝挺海巡護海疆

近期中國軍演環台四周，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員在海域執法、海事服務及救生救難等任務付出，大漢海事工程公司董事...

南投縣府加碼3千萬 助魚池首座多機能長照館動土

南投魚池老化指數達349.81，遠高於全縣平均，縣府向中央爭取約4600萬元布建頭社村長照場館，委由公所執行，仍因經費卡...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

