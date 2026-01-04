台中補助買廚餘機太搶手 民代呼籲市府擴大補助名額

台中市政府今年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助5000 元、首波規劃補助1萬台，政策公布後就很搶手，目前申請數量已突破5000台，邱愛珊呼籲市府擴大廚餘機補助名額，回應市民需求、落實源頭減量，打造台中智慧環保城市。

台中市議員邱愛珊表示，她去年5月定期會業務質詢即在議會正式提案，建請市府研議辦理家戶廚餘機補助政策；去年11月14日第6次定期會總質詢持續追蹤與督促執行進度，要求市府正視廚餘去化壓力與長期環境治理問題。

邱愛珊說，近年台中市在非洲豬瘟防疫、廚餘去化量能、垃圾掩埋負擔等多重挑戰下，更凸顯「家戶自主處理廚餘」的重要性。政策已正式上路，市府回應市民期待，也展現議會監督與政策倡議的具體成果。

她強調，廚餘機補助政策不只是單一補助措施，更是減少垃圾量、降低清運壓力、落實資源循環與環境治理的關鍵工具。面對申請踴躍、名額快速消化的現況，呼籲市府應及早啟動滾動式檢討機制，評估 追加預算、擴大補助名額，避免因名額不足而讓有意願配合政策的市民卻步。