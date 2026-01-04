南投埔里申設掩埋場環評審查 數百居民抗議促駁回

民間業者規劃在埔里鎮設置事業廢棄物掩埋場，今天辦理環境影響評估審查，數百名居民到場抗議高喊「選址錯誤、駁回申請、毒害埔里、反對到底」等口號；縣府說，會嚴格審查。

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，南投縣政府下午辦理環境影響評估審查，數百人在場外表達反對立場，埔里鎮長廖志城、國民黨立委馬文君、民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣議員蘇昱誠及陳宜君、國民黨南投縣議員黃世芳等人出席。

廖志城表示，居民今天到場表達最大抗議，希望允捷公司自行撤案、要求縣府駁回業者申請；案址位於海拔600多公尺，埔里鎮則是400多公尺，掩埋場位於埔里水源地，地點非常不適當，居民不是反對設置，而是反對地點，開發案地主台灣農林股份有限公司在全台還有很多土地，選址不能在水源地，他一定反對到底。

馬文君說，埔里水非常有名，茭白筍更是重要作物，農民種出品質優良茭白筍是因水質夠好，掩埋場選址在水源地非常不合適，居民理性表達反對，若業者繼續堅持，居民一定不同意，相信抗爭將越來越強烈，埔里已因火力發電廠導致空氣不佳，優質水源一定要守護。

羅美玲表示，此開發案從地方到中央都未獲支持，掩埋場若完成設置，對埔里生態、水質都是很大傷害；她找過經濟部水利署、農業部農田水利署、環境部、台灣自來水公司等單位溝通，「沒有一個部會支持」，地方居民也反對，她一定與大家站一起，堅持反對到底。

南投縣環境保護局長李易書說，允捷公司提出設置事業廢棄物掩埋場申請案，依規定須環評審查，今天召開此案第1階段第1次審查會議，由於設置掩埋場依法須進行2階程序，因此今天辦理第1階段審查，結果包含通過進入第2階段環評或修正再審、駁回，縣府會嚴格審查，但環評為共識決，結果由出席環評委員投票決定。

允捷事業公司表示，南投縣非常缺乏廢棄物掩埋場，他們願提供土地協助地方，鄉親與環保團體所關心的議題，會納入後續補充調查與評估，包含各種替代方案，在各界充分討論與委員審議後，希望進入2階環評，最終也絕對接受環評委員審查結論。