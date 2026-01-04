快訊

賣家親自勸退1款過年糖果「超難吃不要買」 太誠實笑翻網友：真的吃不懂

美突襲委內瑞拉...助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

委內瑞拉遭突襲！傳陸製預警雷達突「毀滅性癱瘓」 美軍如入無人之境

南投埔里申設掩埋場環評審查 數百居民抗議促駁回

中央社／ 南投縣4日電
允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮設置廢棄物掩埋場，南投縣政府4日辦理環境影響評估審查，數百人在場外反對，埔里鎮長廖志城（前左起）、民進黨立委羅美玲、國民黨立委馬文君、民進黨南投縣議員蘇昱誠及陳宜君等人也出席表達反對立場。中央社
允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮設置廢棄物掩埋場，南投縣政府4日辦理環境影響評估審查，數百人在場外反對，埔里鎮長廖志城（前左起）、民進黨立委羅美玲、國民黨立委馬文君、民進黨南投縣議員蘇昱誠及陳宜君等人也出席表達反對立場。中央社

民間業者規劃在埔里鎮設置事業廢棄物掩埋場，今天辦理環境影響評估審查，數百名居民到場抗議高喊「選址錯誤、駁回申請、毒害埔里、反對到底」等口號；縣府說，會嚴格審查。

⭐2025總回顧

允捷事業股份有限公司規劃在埔里鎮麒麟里興建廢棄物掩埋場，南投縣政府下午辦理環境影響評估審查，數百人在場外表達反對立場，埔里鎮長廖志城、國民黨立委馬文君、民進黨立委羅美玲、民進黨南投縣議員蘇昱誠及陳宜君、國民黨南投縣議員黃世芳等人出席。

廖志城表示，居民今天到場表達最大抗議，希望允捷公司自行撤案、要求縣府駁回業者申請；案址位於海拔600多公尺，埔里鎮則是400多公尺，掩埋場位於埔里水源地，地點非常不適當，居民不是反對設置，而是反對地點，開發案地主台灣農林股份有限公司在全台還有很多土地，選址不能在水源地，他一定反對到底。

馬文君說，埔里水非常有名，茭白筍更是重要作物，農民種出品質優良茭白筍是因水質夠好，掩埋場選址在水源地非常不合適，居民理性表達反對，若業者繼續堅持，居民一定不同意，相信抗爭將越來越強烈，埔里已因火力發電廠導致空氣不佳，優質水源一定要守護。

羅美玲表示，此開發案從地方到中央都未獲支持，掩埋場若完成設置，對埔里生態、水質都是很大傷害；她找過經濟部水利署、農業部農田水利署、環境部、台灣自來水公司等單位溝通，「沒有一個部會支持」，地方居民也反對，她一定與大家站一起，堅持反對到底。

南投縣環境保護局長李易書說，允捷公司提出設置事業廢棄物掩埋場申請案，依規定須環評審查，今天召開此案第1階段第1次審查會議，由於設置掩埋場依法須進行2階程序，因此今天辦理第1階段審查，結果包含通過進入第2階段環評或修正再審、駁回，縣府會嚴格審查，但環評為共識決，結果由出席環評委員投票決定。

允捷事業公司表示，南投縣非常缺乏廢棄物掩埋場，他們願提供土地協助地方，鄉親與環保團體所關心的議題，會納入後續補充調查與評估，包含各種替代方案，在各界充分討論與委員審議後，希望進入2階環評，最終也絕對接受環評委員審查結論。

南投縣 埔里

延伸閱讀

影／埔里反廢棄物掩埋場 副議長「發毒誓」澄清沒投資：否則絕子絕孫

南投縣長之爭…林靜儀婉拒 傳由「牙醫國考狀元」對戰許淑華

任埔里鎮長滿7年 廖志城：社福文化等顯著提升

影／南投埔里掩埋場選址水源上游 地方集結怒吼不排除抗爭

相關新聞

台中補助買廚餘機太搶手 民代呼籲市府擴大補助名額

台中市政府今年起推動家戶廚餘機補助政策，每戶最高補助5000 元、首波規劃補助1萬台，政策公布後就很搶手，目前申請數量已...

彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究

彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等...

影／彰化溪湖建醮蔬果山、飛天魷魚鳳讓人驚嘆 明華園今晚登場

彰化縣溪湖鎮24年一次的大建醮將在今晚圓滿結束，為期一周的活動吸引人潮參觀，全鎮各宮廟擺開各式精彩看桌，民俗技藝，今晚還...

中國軍演環台四周 民間企業致謝挺海巡護海疆

近期中國軍演環台四周，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員在海域執法、海事服務及救生救難等任務付出，大漢海事工程公司董事...

南投縣府加碼3千萬 助魚池首座多機能長照館動土

南投魚池老化指數達349.81，遠高於全縣平均，縣府向中央爭取約4600萬元布建頭社村長照場館，委由公所執行，仍因經費卡...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。