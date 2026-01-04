快訊

彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，已通過審議，將讓學術團隊再次開挖進行研究。圖／彰化縣文化局提供
成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，已通過審議，將讓學術團隊再次開挖進行研究。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等遺物，文化局長張雀芬表示，目前崙腳寮遺址還未具文資身分，文化局已送審議會並通過審議，將讓成功大學學術團隊再次開挖進行研究。

⭐2025總回顧

台76線芳苑鄉延伸工程期間，曾因芳苑鄉草湖南方發現疑似遺址，2021年間曾針對計畫道路行經東口遺址及崙腳寮遺址申請進行考古試掘。

位於芳苑鄉草湖村的崙腳寮遺址先後發掘了7個考古探坑，除了位於草湖南段223-1號，鄰近產業道路的LJLP6有明顯貝塚現象，並且向外延伸外，其餘探坑的遺物都在地表下30至50公分的灰黑色坋土耕土層中出土，分布情形較分散，顯示崙腳寮遺址的文化層可能因為年代較晚，原來距離地面較近，已被後來的耕作行為攪擾，但遺物仍然都分布在耕土層內，且有一些密集出現遺物的貝塚零星出現，當時建議工程進行時，必須仔細監看，提防可能對崙腳寮遺址造成影響。

而東口遺址位於芳苑鄉文津村，先前發掘區的地層顯然已經全面受到挖土機的嚴重擾亂，除了地層堆積混雜外，遺物也呈現史前和近代交互混雜的情況。不過在地表下1.5公尺下，便不見擾動情形，也已不見史前遺物出土。在地表下2.3公尺，嘗試做深度鑽探，並未發現特殊現象。由於東口遺址的文化層已遭嚴重破壞，判斷工程影響應該較小。

彰化縣文化局表示，先前工程單位通過申請考古遺址發掘，試掘結果是台76線工程可能影響的考古遺址已沒有重要考古文物，不影響工程進行。

張雀芬表示，去年成功大學也提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請書」，彰化縣政府在12月底召開「彰化縣考古遺址審議會」，邀請相關所有權人及各方表達意見，審議會最後通過將讓成功大學再開挖崙腳寮疑似考古遺址進行研究，以保存彰化縣珍貴的文化資產。

成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，已通過審議，將讓學術團隊再次開挖進行研究。圖／彰化縣文化局提供
成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，已通過審議，將讓學術團隊再次開挖進行研究。圖／彰化縣文化局提供

遺址 考古 彰化

相關新聞

彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究

彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等...

影／彰化溪湖建醮蔬果山、飛天魷魚鳳讓人驚嘆 明華園今晚登場

彰化縣溪湖鎮24年一次的大建醮將在今晚圓滿結束，為期一周的活動吸引人潮參觀，全鎮各宮廟擺開各式精彩看桌，民俗技藝，今晚還...

中國軍演環台四周 民間企業致謝挺海巡護海疆

近期中國軍演環台四周，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員在海域執法、海事服務及救生救難等任務付出，大漢海事工程公司董事...

南投縣府加碼3千萬 助魚池首座多機能長照館動土

南投魚池老化指數達349.81，遠高於全縣平均，縣府向中央爭取約4600萬元布建頭社村長照場館，委由公所執行，仍因經費卡...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就...

