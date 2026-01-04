彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究
彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等遺物，文化局長張雀芬表示，目前崙腳寮遺址還未具文資身分，文化局已送審議會並通過審議，將讓成功大學學術團隊再次開挖進行研究。
⭐2025總回顧
台76線芳苑鄉延伸工程期間，曾因芳苑鄉草湖南方發現疑似遺址，2021年間曾針對計畫道路行經東口遺址及崙腳寮遺址申請進行考古試掘。
位於芳苑鄉草湖村的崙腳寮遺址先後發掘了7個考古探坑，除了位於草湖南段223-1號，鄰近產業道路的LJLP6有明顯貝塚現象，並且向外延伸外，其餘探坑的遺物都在地表下30至50公分的灰黑色坋土耕土層中出土，分布情形較分散，顯示崙腳寮遺址的文化層可能因為年代較晚，原來距離地面較近，已被後來的耕作行為攪擾，但遺物仍然都分布在耕土層內，且有一些密集出現遺物的貝塚零星出現，當時建議工程進行時，必須仔細監看，提防可能對崙腳寮遺址造成影響。
而東口遺址位於芳苑鄉文津村，先前發掘區的地層顯然已經全面受到挖土機的嚴重擾亂，除了地層堆積混雜外，遺物也呈現史前和近代交互混雜的情況。不過在地表下1.5公尺下，便不見擾動情形，也已不見史前遺物出土。在地表下2.3公尺，嘗試做深度鑽探，並未發現特殊現象。由於東口遺址的文化層已遭嚴重破壞，判斷工程影響應該較小。
彰化縣文化局表示，先前工程單位通過申請考古遺址發掘，試掘結果是台76線工程可能影響的考古遺址已沒有重要考古文物，不影響工程進行。
張雀芬表示，去年成功大學也提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請書」，彰化縣政府在12月底召開「彰化縣考古遺址審議會」，邀請相關所有權人及各方表達意見，審議會最後通過將讓成功大學再開挖崙腳寮疑似考古遺址進行研究，以保存彰化縣珍貴的文化資產。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言