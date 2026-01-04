快訊

馬杜洛遭逮…由她接任委內瑞拉代理總統！背景曝光「華爾街人脈深厚」

川普對委成北京樣板？美前官員：解放軍沒經驗 對台採暗殺更可能成功

新節目急喊卡！陳水扁爆署長告知「卓榮泰下令」 矯正署回應了

中市消防局長率隊上山慰勞 感謝和平、谷關、梨山隊員辛勞

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員度守護，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊慰問。圖／台中市消防局提供
為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員度守護，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊慰問。圖／台中市消防局提供

為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員全年度守護和平、梨山地區安全的辛勞，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊，感謝和慰問山區消防隊員。

⭐2025總回顧

今天行程還有沙鹿紫雲宮宮主與廟方人員隨行，共同慰問一線執勤人員。孫福佑出席「梨山分隊消防、義消、顧問團年終聯誼餐會」，代表市長盧秀燕感謝義消夥伴無私的奉獻。

孫福佑肯定消防人員的專業表現與辛勞付出，尤其和平、谷關、梨山分隊為台中市山域事故專責單位，每次出勤都考驗體力與極端氣候下的應變能力，在崎嶇山徑中與時間賽跑，守護登山客與在地居民的安全。他提醒消防隊員執勤時務必注意自身安全與健康，期盼大家在確保市民平安時，也能做好自我防護。消防局將持續強化裝備補充與勤務支援，提供同仁更完善後勤保障。

消防局表示，春安工作是年度重要任務之一，將結合各項防火宣導、場所安全檢查及緊急應變整備，全力確保春節期間市民平安過好年。也呼籲市民注意用火用電安全、遵守相關防災措施。

為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員度守護，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊慰問。圖／台中市消防局提供
為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員度守護，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊慰問。圖／台中市消防局提供

梨山 消防隊 台中市

延伸閱讀

不用出國！台中梨山化身台版雪國 銀白山峰、粉嫩梅花交織高山美景

台中消防再添40名高級技術救護員 累計285人六都第二

黑熊過河了？梨山佳陽部落首見台灣黑熊出沒 林保署提醒管理食物

台中119緊急救護件數連3年破16萬件 消防局推雙軌派遣強化成功率

相關新聞

彰化芳苑崙腳寮考古遺址 成功大學將再開挖研究

彰化縣芳苑鄉有疑似考古遺址，成功大學提送「彰化縣芳苑鄉崙腳寮疑似考古遺址發掘申請」，崙腳寮遺址先前曾採集到夾砂陶、瓷器等...

影／彰化溪湖建醮蔬果山、飛天魷魚鳳讓人驚嘆 明華園今晚登場

彰化縣溪湖鎮24年一次的大建醮將在今晚圓滿結束，為期一周的活動吸引人潮參觀，全鎮各宮廟擺開各式精彩看桌，民俗技藝，今晚還...

中國軍演環台四周 民間企業致謝挺海巡護海疆

近期中國軍演環台四周，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員在海域執法、海事服務及救生救難等任務付出，大漢海事工程公司董事...

南投縣府加碼3千萬 助魚池首座多機能長照館動土

南投魚池老化指數達349.81，遠高於全縣平均，縣府向中央爭取約4600萬元布建頭社村長照場館，委由公所執行，仍因經費卡...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。