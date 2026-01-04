中市消防局長率隊上山慰勞 感謝和平、谷關、梨山隊員辛勞

為感謝台中偏遠地區消防同仁與義消人員全年度守護和平、梨山地區安全的辛勞，台中市消防局長孫福佑今天率隊到大梨山地區，視察和平、谷關及梨山等消防分隊，感謝和慰問山區消防隊員。

今天行程還有沙鹿紫雲宮宮主與廟方人員隨行，共同慰問一線執勤人員。孫福佑出席「梨山分隊消防、義消、顧問團年終聯誼餐會」，代表市長盧秀燕感謝義消夥伴無私的奉獻。

孫福佑肯定消防人員的專業表現與辛勞付出，尤其和平、谷關、梨山分隊為台中市山域事故專責單位，每次出勤都考驗體力與極端氣候下的應變能力，在崎嶇山徑中與時間賽跑，守護登山客與在地居民的安全。他提醒消防隊員執勤時務必注意自身安全與健康，期盼大家在確保市民平安時，也能做好自我防護。消防局將持續強化裝備補充與勤務支援，提供同仁更完善後勤保障。