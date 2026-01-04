聽新聞
影／彰化溪湖建醮蔬果山、飛天魷魚鳳讓人驚嘆 明華園今晚登場
彰化縣溪湖鎮24年一次的大建醮將在今晚圓滿結束，為期一周的活動吸引人潮參觀，全鎮各宮廟擺開各式精彩看桌，民俗技藝，今晚還有明華園總團、明珠女子歌劇團等在各宮廟前表演，各宮廟熱鬧拼場，民眾可把機會前往觀賞。
溪湖鎮長何炳樺表示，為期一周的建醮活動凝聚全鎮居民的心，各醮壇一字擺開讓人有視覺震撼的五穀供品包括米龍、肉山、蔬果山等，不只長輩們虔誠為各項科儀做準備，年輕人也主動分工投入，讓溪湖的建醮圓滿順利，今晚進入最後高潮，許多家戶都將延續傳統舉辦流水席平安宴，歡迎大家把握機會一起來參與建醮活動。
湖埔社區大學執行長林淑玲表示，湖埔社大也動員起來為此次建醮活動做田野調查、留下記錄，社大還在臉書官網提供電子地圖讓民眾查詢，各宮廟的看桌、傳統技藝展示都相當精彩，融合常民生活與創意，有魷魚堆疊的「飛天魷魚鳳」、雞仔宋江陣，還有香腸捲起的豬供品等，麵線、紅椒、菜豆組合的造型蔬果山，都讓人嘆為觀止，現場還有導覽。
不僅拚醮壇也拚藝文表演，明華園總團今晚將由無敵小生孫翠鳳領銜在福安宮前演出「雪狐情」，明珠女子歌劇團也在後溪永安宮、田中里醮壇演出酬神戲，永安宮還有歌星藝人表演。
