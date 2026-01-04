快訊

台中購物節3個外籍專屬1萬美元獎 帶動5198萬元消費

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中購物節在宮崎日活動抽出加碼機票。圖／台中市政府提供
台中購物節今年首度推出外籍人士專屬的1萬美元獎，希望進一步擴大外籍人士在台中的消費，並讓活動國際化。經發局今公布統計數字表示，在各國使節都投入帶動下，今年購物節APP外籍下載人數達4405人，較年成長58.2%，而且累積消費金額5198萬元，年成長亦達20.8%。

⭐2025總回顧

經發局長張峯源說，下載人數中以馬來西亞980人居冠，其次為香港580人、越南478人、印尼323人、日本236人、菲律賓145人及美國120人，遍及全球106國。累積消費金額5198萬元裡，馬來西亞籍有1488萬元、香港616萬元、日本317萬元及美國259萬元，越南、印尼、南韓及法國也皆突破百萬元。

他說，最難能可貴的是，包括歐盟、法國、捷克、芬蘭、菲律賓及印尼等多國駐台代表親自入鏡拍攝宣傳影片，累計觀看次數突破110萬次，創下城市型慶典少見的國際曝光成果。而且，市府透過海外通路與外語新聞發布，將購物節活動訊息推播至美國、加拿大、港澳、新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、菲律賓等50個國家與地區，觸及超過500家國際旅宿，姊妹市日本宮崎縣亦組團來台參與活動。

張峯源說，讓他印象深刻的是，3位1萬美元獎得主皆為長期居住台中的外籍人士，首位是印尼新住民林小姐，小額消費即中獎並在社群分享經驗。第2位是來台14年的馬來西亞的「台中女婿」邵先生，因車輛保養發票幸運中獎，第三位則是定居台中17年的日籍教師，以機車保養發票中獎後，鏡頭前以日語向同鄉大力推薦，直呼「又驚又喜」，他們都成為台中購物節的最佳口碑代言人。

他說，台中購物節已成為台中市的「國際名片」將持續深化國際化布局，結合多元行銷、城市外交與創新作為，穩健打造具全球辨識度的城市品牌。

台中購物節邀請六國駐台代表入鏡拍攝宣傳影片，市長盧秀燕與代表們合影。圖／台中市政府提供
台中市長盧秀燕（右三）與馬尼拉經濟文化辦事處彭科蓉代表抽出台中購物節宿霧來回機票。圖／台中市政府提供
馬來西亞 購物 印尼

