群岳盃全國羽球賽台中開打 千組選手齊聚「以賽代訓」

「YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽—元旦場（台中站）」昨今兩天在國立中興大學體育館開打，有近千組不同年齡層的選手齊聚參賽，最遠的還有從金門趕來。主辦方群岳公司總經理江文岳表示，希望賽事能磨練大家的技能，並成為選手們展現自我的舞台，共同發展這項運動。

包括台中市政府運動局官員、台中市羽委會主委謝震頴、台中市全人家長協會理事長廖進隆、中華希望羽協理事長陳鵬元，以及優乃克代表王邱俊堯昨天都參加開幕典禮。

江文岳自己曾是台中市羽球代表隊，熱愛羽球運動。他說，群岳盃10多年前僅一年舉辦兩場小規模賽事，但發展至今，每年舉辦場數已達數10場，成為青少年及社會組選手展現訓練成果的最佳舞台。過去的一年中，YONEX群岳盃巡迴足跡踏遍台北、新竹、台南、高雄、以及最重要的台中站，年度累計參賽組數突破3萬組。

江文岳說，每年會舉辦這麼多場賽事，主要是羽球已成許多人喜愛的運動項目，許多家長也都帶著小孩練，因此多辦比賽、「以賽代訓」可以增加樂趣也可以增進大家的技能，奧運羽球雙打冠軍王齊麟也曾參加群岳盃的比賽。

他表示，台灣羽球不只需要冠軍，更需要平台，因此想做的不只是辦一場比賽，而是打造一個讓選手敢做夢、教練有希望、家長有信任的羽球生態圈。而且，為了鼓勵這項活動，除了賽事用球賽後全數贈送給參賽學校，轉化為校內體育課程與羽球社團的實質資源。他們每年也送出8千筒的羽球給各偏鄉的學校，目的都是希望讓更多的人參與這項賽事。