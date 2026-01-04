群岳盃全國羽球賽台中開打 千組選手齊聚「以賽代訓」

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
群岳公司總經理江文岳表示，希望賽事能磨練大家的技能，並成為選手們展現自我的舞台，共同發展這項運動。記者黃寅／攝影
「YONEX 群岳盃全國羽球錦標賽—元旦場（台中站）」昨今兩天在國立中興大學體育館開打，有近千組不同年齡層的選手齊聚參賽，最遠的還有從金門趕來。主辦方群岳公司總經理江文岳表示，希望賽事能磨練大家的技能，並成為選手們展現自我的舞台，共同發展這項運動

包括台中市政府運動局官員、台中市羽委會主委謝震頴、台中市全人家長協會理事長廖進隆、中華希望羽協理事長陳鵬元，以及優乃克代表王邱俊堯昨天都參加開幕典禮。

江文岳自己曾是台中市羽球代表隊，熱愛羽球運動。他說，群岳盃10多年前僅一年舉辦兩場小規模賽事，但發展至今，每年舉辦場數已達數10場，成為青少年及社會組選手展現訓練成果的最佳舞台。過去的一年中，YONEX群岳盃巡迴足跡踏遍台北、新竹、台南、高雄、以及最重要的台中站，年度累計參賽組數突破3萬組。

江文岳說，每年會舉辦這麼多場賽事，主要是羽球已成許多人喜愛的運動項目，許多家長也都帶著小孩練，因此多辦比賽、「以賽代訓」可以增加樂趣也可以增進大家的技能，奧運羽球雙打冠軍王齊麟也曾參加群岳盃的比賽。

他表示，台灣羽球不只需要冠軍，更需要平台，因此想做的不只是辦一場比賽，而是打造一個讓選手敢做夢、教練有希望、家長有信任的羽球生態圈。而且，為了鼓勵這項活動，除了賽事用球賽後全數贈送給參賽學校，轉化為校內體育課程與羽球社團的實質資源。他們每年也送出8千筒的羽球給各偏鄉的學校，目的都是希望讓更多的人參與這項賽事。

台中市政府表示，民間專業團隊推動大型賽事能有效連結城市運動能量與校園教育發展，有助於共同打造具備健康活力與國際競爭力的運動城，十分值得鼓勵。

運動 台中市 體育館

