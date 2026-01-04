中國軍演環台四周 民間企業致謝挺海巡護海疆

近期中國軍演環台四周，海巡不分晝夜捍衛主權；為感謝海巡人員在海域執法、海事服務及救生救難等任務付出，大漢海事工程公司董事長黃竹及海巡之友艦隊分會副會長白崇賢等人今天到台中港海巡基地致謝。

大漢海事工程股份有限公司專精於海洋工程、港灣作業、水下工程等，與海洋息息相關，長期在海上作業深刻感受海巡艦艇在波濤洶湧的大海中執勤艱辛。

近期中國軍演海巡維護我國藍色國土，海巡人員站在第一線守護國民，民間企業特別到海巡基地為捍衛海疆的第一線海巡人員加油打氣。

海巡署台中海巡隊表示，將持續秉持專業與決心，堅守崗位確保海域治安與國人生命財產安全，若民眾發現不法情事或需要海巡單位服務，請速打海巡「118」服務專線通報，海巡署將立即前往處置。