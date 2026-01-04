南投縣府加碼3千萬 助魚池首座多機能長照館動土

南投魚池老化指數達349.81，遠高於全縣平均，縣府向中央爭取約4600萬元布建頭社村長照場館，委由公所執行，仍因經費卡關，縣府接手擴大籌措加碼3380萬才順利動土，預計2028年1月竣工，將會是當地首座小規模多機能長照機構。

根據縣府最新人口統計，截至2025年底，全縣總人口數為46萬7881人，其中65歲以上長者已達10萬6033人，其中魚池鄉總人口數為1萬4098人，其中65歲以上長者有3687人，但0至14歲幼年人口數僅1054人，高齡化尤為嚴峻。

縣府表示，魚池鄉老化指數已高達349.81，意即每1位幼年人口背後，就有3位長者需要照顧，老化程度遠高於全縣平均的224.64。為因應長者照顧需求，並配合衛生福利部長照「一國中學區一日照」政策，縣府積極推動長期照顧資源布建。

縣府與公所為此合作向中央爭取獲撥補助4601萬元，規畫興建頭社村長照整合型服務場館，後續雖委由公所執行，不料卻因公所財力有限、土地撥用、物價上漲等面臨經費不足窘境，興建計畫一度面臨停擺，縣府得知地方困境及時伸援。

副縣長王瑞德說，縣府獲悉頭社村長照整合型服務場館興建因經費卡關後，縣長許淑華立刻率員實地會勘，了解狀況後指示由府內社會及勞動局接手主辦，同時擴大自籌約3380萬元，投入總經費達約7981萬元，總算讓該長照館如期推動。

頭社村長照整合型服務場館昨動土，社勞局表示，該場館設計為3層樓建築，總樓地板面積1088.52平方公尺，1樓作為C級巷弄長照站及居家式長照機構，2至3樓為小規模多機能長照機構，預計將於2028年1月竣工。