台中公園老舊地下停車場翻新 AI結合文化獲金質獎

台中公園是台中具代表性的文化地標，地下停車場啟用近40年，市府全面翻新、導入AI技術，並融入在地特色，規劃「舊城綠町故事館」，讓停車空間兼具科技、便利與人文深度，在行政院第25屆公共工程金質獎勇奪公共設施維護管理獎佳作。

交通局推動「公有路外停車場翻新改造計畫」，從安全、科技、人文、體驗4大面向全面升級，包括改善老舊設施、導入智慧停車科技、強化照明與動線、優化空間美感。此次獲獎的台中公園地下停車場，鄰近台中公園、一中商圈與中友百貨，市中心使用率極高，公共停車場煥然一新，獲得評審一致肯定。

交通局長葉昭甫表示，此次改造以「科技結合文化」為亮點，停車場內設備具AI演算功能，提供空車位提示，更可協助環境監控、行為偵測及哨兵模式等延伸服務，管理更即時、停車更安心，有效提高場內周轉率；另以台中舊城故事為軸線，在地下2層打造「舊城綠町故事館」，透過圖文展演傳達城市發展軌跡，讓停車也能享受一趟台中小旅行。