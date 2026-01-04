台中公園老舊地下停車場翻新 AI結合文化獲金質獎

快訊

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中公園地下停車場啟用近40年，市府全面翻新、導入AI技術，並融入在地特色，獲得行政院第25屆公共工程金質獎。圖／台中市政府提供
台中公園是台中具代表性的文化地標，地下停車場啟用近40年，市府全面翻新、導入AI技術，並融入在地特色，規劃「舊城綠町故事館」，讓停車空間兼具科技、便利與人文深度，在行政院第25屆公共工程金質獎勇奪公共設施維護管理獎佳作。

交通局推動「公有路外停車場翻新改造計畫」，從安全、科技、人文、體驗4大面向全面升級，包括改善老舊設施、導入智慧停車科技、強化照明與動線、優化空間美感。此次獲獎的台中公園地下停車場，鄰近台中公園、一中商圈與中友百貨，市中心使用率極高，公共停車場煥然一新，獲得評審一致肯定。

交通局長葉昭甫表示，此次改造以「科技結合文化」為亮點，停車場內設備具AI演算功能，提供空車位提示，更可協助環境監控、行為偵測及哨兵模式等延伸服務，管理更即時、停車更安心，有效提高場內周轉率；另以台中舊城故事為軸線，在地下2層打造「舊城綠町故事館」，透過圖文展演傳達城市發展軌跡，讓停車也能享受一趟台中小旅行。

交通局指出，在空間設計上，停車場全面更新引導標示，採分區配色方式，結合周邊景點意象，如台中公園、台中州廳、台中放送局與台中火車站等。進場時沿著對應顏色前進，離場時記住色系即可輕鬆找到停車區域，降低駕駛人迷航的情況；地面導引標線、特殊車格情境規劃、創意繳費亭等也都以明亮、友善為原則打造全新風貌。

台中公園地下停車場啟用近40年，市府全面翻新、導入AI技術，並融入在地特色，獲得行政院第25屆公共工程金質獎。圖／台中市政府提供
