這場大戲 想選台中市長的三人都來看戲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純、市府客委會主任委員江俊龍等人到場。圖／台中市客委會提供
客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨晚在石岡土牛客家文化館登場，由榮獲「114年客家戲曲劇團徵選活動」第一名的苗栗縣金滿圓戲劇團，帶來經典客家大戲「三打白骨精」；想選下屆台中市長的立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純都到場看戲。

客家委員會主委古秀妃致詞時表示，她長期感受到台中鄉親的熱情與照顧，對她而言，台中也是另一個故鄉。在揮別2025、迎向2026的重要時刻，邀請徵選活動奪冠的金滿圓戲劇團，到台中重要的客家文化場域——土牛客家文化館，演出經典劇目「三打白骨精」。期盼透過優質戲曲演出，活絡地方館舍使用，讓更多人認識與親近大埔客家文化，未來也將持續與地方攜手合作，為客家文化的推廣與傳承共同努力。

市府客委會主委江俊龍代表市長盧秀燕向鄉親問候新年平安。他說歲末年終之際，客家鄉親以「收冬戲」酬神、祈福、謝天，象徵一年辛勞的圓滿與對來年的祝願，是重要的歲時民俗，更是凝聚客庄情感、傳承客家戲曲文化的重要平台。

市府客委會說明，「三打白骨精」取材自家喻戶曉的「西遊記」，描述唐僧師徒西行取經途中，白骨精三度幻化設局，企圖謀害唐僧；孫悟空屢次識破妖術、挺身降妖，卻因誤會遭逐出師門，最終在情義與責任驅使下重返相救，揭露真相、師徒重修舊好。劇情曲折生動，結合熱鬧武打與幽默橋段，融入客家文化風情，深受各年齡層觀眾喜愛。

立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、何欣純昨晚都到場看戲，都在自己臉書分享看戲心得。

客家委員會主辦、台中市政府客家事務委員會協辦的2026年首場客庄收冬戲，昨晚間在石岡土牛客家文化館熱鬧登場。圖／台中市客委會提供
