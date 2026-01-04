台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現，北車外街友很多約300人，多數是年長者，但也有年輕化，志工感嘆也憂心。

台中市水幫漁公益協會收到善心人士贊助，購買600顆麵包和300多罐飲料到台北車站外送給街友，該協會理事長阮漢翔表示，志工們貢獻微薄之力，先到台中車站外送街友食物，再到台北車站外關心街友，多數街友都以紙板鋪地和擋寒風，少數人才有睡袋可保暖；他發現北車外街友年長者居多，但有年輕化情形，有些年輕街友可能家庭問題出走。

中央氣象署持續發布低溫特報，台中市政府社會局前天也啟動低溫關懷機制，派遣外展人員到台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖，協助有需要者前往臨時避寒處所。

社會局表示，當氣溫降至12度以下，即全面啟動低溫關懷措施，並透過「一呼百應」簡訊系統，即時通知各區公所、警察局及民間網絡單位，共同掌握街友露宿情形與健康狀況。

社會局說明，入冬以來，外展人員每天持續到火車站、地下道、橋墩及公園等地進行關懷，近期也將結合慈善團體發送熱食與防寒用品，讓街友在寒冷夜晚中感受到社會的溫暖與陪伴。