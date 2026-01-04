快訊

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現，北車外街友很多約300人，多數是年長者，但也有年輕化，志工感嘆也憂心。

⭐2025總回顧

台中市水幫漁公益協會收到善心人士贊助，購買600顆麵包和300多罐飲料到台北車站外送給街友，該協會理事長阮漢翔表示，志工們貢獻微薄之力，先到台中車站外送街友食物，再到台北車站外關心街友，多數街友都以紙板鋪地和擋寒風，少數人才有睡袋可保暖；他發現北車外街友年長者居多，但有年輕化情形，有些年輕街友可能家庭問題出走。

中央氣象署持續發布低溫特報，台中市政府社會局前天也啟動低溫關懷機制，派遣外展人員到台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖，協助有需要者前往臨時避寒處所。

社會局表示，當氣溫降至12度以下，即全面啟動低溫關懷措施，並透過「一呼百應」簡訊系統，即時通知各區公所、警察局及民間網絡單位，共同掌握街友露宿情形與健康狀況。

社會局說明，入冬以來，外展人員每天持續到火車站、地下道、橋墩及公園等地進行關懷，近期也將結合慈善團體發送熱食與防寒用品，讓街友在寒冷夜晚中感受到社會的溫暖與陪伴。

社會局呼籲，善心人士或團體如欲發放物資，請事先聯繫社會局，電話：04-22221527，以利資源整合與妥善配置，避免重複或造成環境負擔。民眾若發現有街友受寒或急需協助，請立即撥打110通報警方協助安置。

台中市政府社會局前天啟動低溫關懷機制，派遣外展人員到台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖。圖／台中市社會局提供
台中市政府社會局前天啟動低溫關懷機制，派遣外展人員到台中火車站、地下道、公園及橋墩等街友露宿熱點，發放禦寒物資並勸導注意保暖。圖／台中市社會局提供
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供
台中市水幫漁公益協會志工前晚到台北車站外，送麵包和飲料給街友。圖／台中市水幫漁公益協會提供

街友 社會局

延伸閱讀

全台低溫 衛福部攜手地方啟動關懷街友4措施

TPBL／生日投身公益 陳冠全和街友手作洗衣精

麵包、糕點冷藏還是放室溫以保持新鮮度？專家說用2個因素判斷

張文冷酷犯行「當壞掉的人成為壞人」掀討論 釋昭慧舉1例反駁

相關新聞

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就...

停車柱不便 南投1年26萬筆未繳費

路邊停車智慧收費，本為提升效率，在南投、桃園卻因不夠完善，反造成車主不便，南投累積26萬筆逾期帳單、催繳費用由縣府吸收；...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

避免占用 彰市體育場周邊停車位規畫收費

為改善停車位長期遭占用和交通問題，彰化市寶山路1月12日起將實施路邊停車收費，縣立體育園區健興路及周邊廣場納管，透過收費...

紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪...

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。