獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就受理逾2千件，反應踴躍。但是曾任上市公司肥料廠副廠長的台大兼任助理教授洪堯棟今指出，事實上經過廚餘機處理過後的廚餘尚不能當作肥料處理，也僅是乾燥後的廚餘，民眾除了獲得補助，還有大部分的自我花費，且市府也該說明經過廚餘機處理的廚餘最後去向是哪裡？

洪堯棟說，一台廚餘機費用約2至3萬元，市府補助了5千元，市民還得自費其餘的部分，但廚餘處理時間約要3小時，還得花上電費，若是要做堆肥，還得自費酵素噴灑，又是另一筆開支。

他說，真正的堆肥需透過好氧微生物充分分解，使碳氮比(C/N)達到穩定狀態，其顏色會呈現黑褐色，並具有土壤般的氣味。不完整發酵的物質若直接施用於盆栽或庭園中，極易再度發酵，可能長出菌絲、散發異味，甚至吸引蒼蠅及小型動物。此外，因廚餘通常含鹽量較高，未經熟化就施用，亦可能造成植株鹽害，影響根系生長。

環保局長吳盛忠上午說，洪堯棟的說法是完美的說法，最後廚餘要如何處理，要視民眾自己的意願。

但是環保局內部對此討論頗多，就有人指出，其實以往環保署時代就有長官親自在環保署內使用廚餘機處理廚餘，再把處理過後的廚餘用來施肥，結果水澆下去，這些經過處理過的廚餘又還原成原本的廚餘狀態，不僅辦公室散發臭味，還招來了果蠅。

一名環保局官員說，廚餘機不是不能推，而是應該告訴民眾，那只是前期處理，僅能把廚餘乾燥和縮小，接下來只能包裝後當一般垃圾進焚化爐和再去給黑水虻，以及能源化與肥料化處理，並不是最終狀態，也不能直接當肥料。尤其是住大樓的市民，即使當肥料，但有那麼多的植物有此需要嗎？

他說，政策若說不清楚，可能會像以往推動電動機車，只講「一公里只花一塊錢」，卻沒有講兩年後換電池要另外花一筆錢，導致有民眾把車直接推到環保局要求說明。