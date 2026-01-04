快訊

1月5日小寒到！命理師示警「4大禁忌」 這件事做了恐影響運勢

MLB／兩年前爭奪大谷翔平失利 藍鳥4年6千萬美元簽下岡本和真

兩岸觀策／台海軍力懸殊 賴政府1.25兆軍購能運抵台灣？

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府元旦起補助家戶購置廚餘機，但未說明處理後的廚餘去向。本報資料照片
台中市政府元旦起補助家戶購置廚餘機，但未說明處理後的廚餘去向。本報資料照片

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就受理逾2千件，反應踴躍。但是曾任上市公司肥料廠副廠長的台大兼任助理教授洪堯棟今指出，事實上經過廚餘機處理過後的廚餘尚不能當作肥料處理，也僅是乾燥後的廚餘，民眾除了獲得補助，還有大部分的自我花費，且市府也該說明經過廚餘機處理的廚餘最後去向是哪裡？

⭐2025總回顧

洪堯棟說，一台廚餘機費用約2至3萬元，市府補助了5千元，市民還得自費其餘的部分，但廚餘處理時間約要3小時，還得花上電費，若是要做堆肥，還得自費酵素噴灑，又是另一筆開支。

他說，真正的堆肥需透過好氧微生物充分分解，使碳氮比(C/N)達到穩定狀態，其顏色會呈現黑褐色，並具有土壤般的氣味。不完整發酵的物質若直接施用於盆栽或庭園中，極易再度發酵，可能長出菌絲、散發異味，甚至吸引蒼蠅及小型動物。此外，因廚餘通常含鹽量較高，未經熟化就施用，亦可能造成植株鹽害，影響根系生長。

環保局長吳盛忠上午說，洪堯棟的說法是完美的說法，最後廚餘要如何處理，要視民眾自己的意願。

但是環保局內部對此討論頗多，就有人指出，其實以往環保署時代就有長官親自在環保署內使用廚餘機處理廚餘，再把處理過後的廚餘用來施肥，結果水澆下去，這些經過處理過的廚餘又還原成原本的廚餘狀態，不僅辦公室散發臭味，還招來了果蠅。

一名環保局官員說，廚餘機不是不能推，而是應該告訴民眾，那只是前期處理，僅能把廚餘乾燥和縮小，接下來只能包裝後當一般垃圾進焚化爐和再去給黑水虻，以及能源化與肥料化處理，並不是最終狀態，也不能直接當肥料。尤其是住大樓的市民，即使當肥料，但有那麼多的植物有此需要嗎？

他說，政策若說不清楚，可能會像以往推動電動機車，只講「一公里只花一塊錢」，卻沒有講兩年後換電池要另外花一筆錢，導致有民眾把車直接推到環保局要求說明。

廚餘機 環保局長 環保署

延伸閱讀

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

廚餘禁養豬…台南重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

相關新聞

獨／廚餘機處理後的廚餘去哪裡？ 肥料廠前幹部示警：還不能當肥料

因應明年全面禁止家戶社區廚餘養豬政策，台中市宣布從今年元旦起補助家戶購置廚餘機，每台補助5千元，可補助1萬台，開放首日就...

停車柱不便 南投1年26萬筆未繳費

路邊停車智慧收費，本為提升效率，在南投、桃園卻因不夠完善，反造成車主不便，南投累積26萬筆逾期帳單、催繳費用由縣府吸收；...

台中公益團體到台北車站周遭送麵包給街友 志工嘆：年輕街友增

持續低溫，各地氣溫降，台中市水幫漁公益協會日前到台中車站外送食物給街友後，前晚再到台北車站外送麵包與飲料給街友，志工發現...

避免占用 彰市體育場周邊停車位規畫收費

為改善停車位長期遭占用和交通問題，彰化市寶山路1月12日起將實施路邊停車收費，縣立體育園區健興路及周邊廣場納管，透過收費...

紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪...

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。