避免占用 彰市體育場周邊規畫收費

為改善停車位長期遭占用和交通問題，彰化市寶山路1月12日起將實施路邊停車收費，縣立體育園區健興路及周邊廣場納管，透過收費機制提升停車周轉，整頓彰化市停車秩序。

彰化市寶山路是通往台74甲線重要幹道，平日車流量大，保四總隊至彰師大寶山校區路段，兩側路肩長期遭占用停車。除保四總隊隊職員工外，也有民眾為節省停車費而久停路旁，加上鄰近華陽公園及縣立體育場，一旦有賽事或活動，車位更顯不足，違規停車嚴重，影響行車安全。

彰化市公所評估後，決定在上述路段兩側畫設107格路邊收費停車位，12日起正式收費，費率為每小時20元、每日上限60元，盼避免車位被長期占用，提升停車周轉率。隨著新措施上路，彰化市路邊收費停車格將由1106格增加至1213格。

此外，銜接縣立體育園區的健興路，以及體育場、體育館周邊廣場，目前多為免費停車，但實際上常見車輛長時間停放，甚至還有車輛覆上防塵布，影響活動舉辦。每逢有單位申請在廣場辦活動，相關單位還需事前公告請車主移車，管理負擔沉重。

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡表示，環繞體育園區約100格停車位已完成編號，將委由彰化市公所比照路邊停車收費；體育場與體育館前廣場則規畫採標租方式管理，合計約400格，透過使用者付費，改善久占與亂停問題。

苗栗市與竹南鎮過去路邊停車格不收費時，都曾遭長期占用。苗栗市收費後，因民眾節省停車費、車格一度乏人問津，反而周邊違停多，後續才漸改善，去年並增設智慧柱；竹南收費後，因採用智慧柱，車格占用情況不再，但周邊空間仍有違停情況，經取締逐漸改善。