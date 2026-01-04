快訊

川普親自召開記者會 讚抓捕馬杜洛為「非凡」行動

聽新聞
0:00 / 0:00

避免占用 彰市體育場周邊規畫收費

聯合報／ 記者劉明岩胡蓬生／連線報導
彰化縣立體育場周邊停車位遭占用，影響活動舉辦及民眾停車，縣府將研擬標租方式收費管理。記者劉明岩／攝影
彰化縣立體育場周邊停車位遭占用，影響活動舉辦及民眾停車，縣府將研擬標租方式收費管理。記者劉明岩／攝影

為改善停車位長期遭占用和交通問題，彰化市寶山路1月12日起將實施路邊停車收費，縣立體育園區健興路及周邊廣場納管，透過收費機制提升停車周轉，整頓彰化市停車秩序。

⭐2025總回顧

彰化市寶山路是通往台74甲線重要幹道，平日車流量大，保四總隊至彰師大寶山校區路段，兩側路肩長期遭占用停車。除保四總隊隊職員工外，也有民眾為節省停車費而久停路旁，加上鄰近華陽公園及縣立體育場，一旦有賽事或活動，車位更顯不足，違規停車嚴重，影響行車安全。

彰化市公所評估後，決定在上述路段兩側畫設107格路邊收費停車位，12日起正式收費，費率為每小時20元、每日上限60元，盼避免車位被長期占用，提升停車周轉率。隨著新措施上路，彰化市路邊收費停車格將由1106格增加至1213格。

此外，銜接縣立體育園區的健興路，以及體育場、體育館周邊廣場，目前多為免費停車，但實際上常見車輛長時間停放，甚至還有車輛覆上防塵布，影響活動舉辦。每逢有單位申請在廣場辦活動，相關單位還需事前公告請車主移車，管理負擔沉重。

彰化縣體育發展中心主任黃俊錡表示，環繞體育園區約100格停車位已完成編號，將委由彰化市公所比照路邊停車收費；體育場與體育館前廣場則規畫採標租方式管理，合計約400格，透過使用者付費，改善久占與亂停問題。

苗栗市與竹南鎮過去路邊停車格不收費時，都曾遭長期占用。苗栗市收費後，因民眾節省停車費、車格一度乏人問津，反而周邊違停多，後續才漸改善，去年並增設智慧柱；竹南收費後，因採用智慧柱，車格占用情況不再，但周邊空間仍有違停情況，經取締逐漸改善。

延伸閱讀

彰化市寶山路12日起路邊停車收費 體育場園區周邊400格規畫跟進

3千人齊聚升旗迎2026 台東體育場熱鬧傳遞好運與希望

彰化市南郭路住宅火警奪命 74歲女屋主身亡、1消防員受傷

停車位費用被「好心台灣人」全折抵 她感動大讚：100元變0元

相關新聞

避免占用 彰市體育場周邊規畫收費

為改善停車位長期遭占用和交通問題，彰化市寶山路1月12日起將實施路邊停車收費，縣立體育園區健興路及周邊廣場納管，透過收費...

停車柱不便 南投1年26萬筆未繳費

路邊停車智慧收費，本為提升效率，在南投、桃園卻因不夠完善，反造成車主不便，南投累積26萬筆逾期帳單、催繳費用由縣府吸收；...

紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪...

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元...

台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

因應中央今年起推動「家戶廚餘禁餵豬」新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，總經費高達500...

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

因應非洲豬瘟疫情，今年起禁家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市議員楊⼤鋐反映，有近10個社區陳情，彰化養豬戶靠行清...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。