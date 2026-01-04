停車柱不便 南投1年26萬筆未繳費

路邊停車智慧收費，本為提升效率，在南投、桃園卻因不夠完善，反造成車主不便，南投累積26萬筆逾期帳單、催繳費用由縣府吸收；桃園市停車柱支付不便，台中試辦影像辨識智慧車格也因民眾不熟操作、繳費率低，均遭質疑「不聰明」。

南投縣前年在南投市、草屯鎮及埔里鎮全面導入智慧收費系統，首年即出現26萬筆未繳停車費，催繳費用逾200萬元由縣府吸收。

有多名車主反映，催繳單經常延遲數月甚至一年才寄達，早已忘記是否繳費，甚至懷疑是詐騙，只能補繳了事。

南投縣議員林儒暘指出，智慧停車柱需下載特定App並輸入車牌、選擇時段，對長者不友善，外地遊客也容易因系統操作不熟而被延遲收費困擾，影響觀光形象。

他質疑，業者完成設備建置後，催繳作業卻由公部門承擔，一年郵資就超過200萬元，明顯不合理。交通管理所長王丞達表示，依交通部規定，催繳不能由公所處理，縣府統一負責。縣府已決定將催繳作業委外，並要求未來招標明訂催繳成本由業者承擔。

桃園市自2023年起設置智慧停車柱，目前只能掃QR碼用行動支付，未支援實體票證，而QR碼受風吹日曬雨淋易汙損，導致車主無法繳費，引發催繳困擾。

桃園市議員王珮毓說，台北市智慧停車柱螢幕可顯示停車時間與費用，也支援實體票證支付，相較之下，桃園的繳費方式不夠多元與便利；桃園市交通局回應，民眾可透過市民卡2.0、桃園輕鬆GO或停車資訊網繳費，並設有10分鐘緩衝時間，以減少遲繳問題。

台中市去年9月試辦AVI影像辨識智慧車格，共296汽車停車格，提供電子支付、超商列印繳費單等多元方式。試辦路段每日開單約1千件，初期第一階段繳費率80％，至去年12月提升至85％，仍低於傳統路段90％繳費率。

停管處表示，民眾操作不熟悉、對新系統不了解是主因，已提供電子郵件或簡訊通知服務，並鼓勵綁定電子支付，以提升便利性與繳費率。