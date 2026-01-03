快訊

美發動大規模空襲！委內瑞拉總統馬杜洛被抓獲 魯比歐：將在美國受審

美官員稱「特種部隊抓獲馬杜洛」 委內瑞拉副總統不知總統夫婦下落

高市心衛主管涉性侵少女…碩士學位、博班錄取恐取消？中正大學回應

聽新聞
0:00 / 0:00

紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
3D列印經手工黏合裝飾的神明聖像精緻度逐漸提升。記者簡慧珍／攝影
3D列印經手工黏合裝飾的神明聖像精緻度逐漸提升。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪湖藝文館展出，能打開門窗的木雕小神轎到維肖維妙的紙藝神明聖像，讓參觀者大讚巧奪天工。

⭐2025總回顧

溪湖鎮宗教文物藝品收藏者楊竣傑從事食品製作業，10多年前參觀宗教藝術展覽，對小神桌雕刻精細，連抽屜、櫃子都能拉開感到驚奇，很佩服雕刻師傅的技術，輾轉找到雕刻藝師後，他求割愛獲得神桌家具、神轎等數件藝品，開啟收藏之路。

楊竣傑今表示，溪湖全鎮建醮是地方宗教大事，早在半年前他邀集同好和藝師配合建醮籌辦「宗教文化2025暨微縮廟藝展」，得到27名收藏者和藝師支持，各拿出木雕、錫雕、紙藝的收藏品和作品，他以身作則展示心愛的數頂小神轎，其中一頂仿北港朝天宮媽祖的六角神轎，耗費藝師約3年雕刻，轎身的八仙、盤龍、香爐、花卉樣樣俱全，相當華麗精緻。

紙藝神像未上油彩，外觀就像木雕，看起來很有分量，楊竣傑說，中型木雕神像重量視木材材質，至少15公斤，紙雕神明約5公斤可輕易舉起，另有嵌入式雕刻，運用深淺色木材凸顯木材和木雕的質感，要精準嵌入並不容易，現場展出作品渾然天成，就像一塊木頭刻出來。

近年3D列印興起，這次也展出3D列印經手工黏合裝飾的神尊，楊竣程表示，3D列印工藝創作者不斷提升裝飾技巧，精緻度雖未達傳統手工，但神像經油彩塗繪和黏合帽冠服飾，造型精準度已大有進步。

溪湖藝文館一、二樓都配合建醮展出宗教文物，宗教文物2025暨微縮廟藝展除展覽平日廟會常見的神轎、王船、神明陣頭、神桌椅組合，同時展覽獅頭、神明冠冕、神明開道旗和龍旗等文物，內容多元，展期至本月10日。

手工雕刻神轎轎簷窗櫺雕刻精細，屬於非賣等級的收藏品。記者簡慧珍／攝影
手工雕刻神轎轎簷窗櫺雕刻精細，屬於非賣等級的收藏品。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮民楊竣傑收藏宗教文物保存傳統文化。記者簡慧珍／攝影
溪湖鎮民楊竣傑收藏宗教文物保存傳統文化。記者簡慧珍／攝影

神轎 文物 神明

延伸閱讀

台南鹽水池王爺神轎送修「遭調包」 廟方不愛全新轎…警方追回舊轎

新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代安宮一周兩次立筊

彰化湖埔社大自費製作溪湖建醮地圖 明年元月2日起免費送

彰化溪湖每24年一次建醮 今起全鎮吃齋9天

相關新聞

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

因應非洲豬瘟疫情，今年起禁家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市議員楊⼤鋐反映，有近10個社區陳情，彰化養豬戶靠行清...

紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪...

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元...

台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

因應中央今年起推動「家戶廚餘禁餵豬」新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，總經費高達500...

推動網球運動 台中市投入4600萬元新建、改善10面網球場

台中市政府推動網球運動，近年陸續在山線、海線設立網球場，已投入超過4600萬元，包含豐原的壓克力地坪球場、神岡紅土球場、...

影／芬園免費拔蘿蔔！10分鐘5萬根消失一半 「神級裝備」出動

邁入第六年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。不過活動原定上午9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。