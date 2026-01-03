紙藝神像、木雕神轎維妙維肖 彰化溪湖建醮展百件宗教藝品

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮不只有35座宮廟醮樓醮台可看，集合全台27名宗教文物藝品愛好者的經典收藏，在彰化縣歷史建築溪湖藝文館展出，能打開門窗的木雕小神轎到維肖維妙的紙藝神明聖像，讓參觀者大讚巧奪天工。

溪湖鎮宗教文物藝品收藏者楊竣傑從事食品製作業，10多年前參觀宗教藝術展覽，對小神桌雕刻精細，連抽屜、櫃子都能拉開感到驚奇，很佩服雕刻師傅的技術，輾轉找到雕刻藝師後，他求割愛獲得神桌家具、神轎等數件藝品，開啟收藏之路。

楊竣傑今表示，溪湖全鎮建醮是地方宗教大事，早在半年前他邀集同好和藝師配合建醮籌辦「宗教文化2025暨微縮廟藝展」，得到27名收藏者和藝師支持，各拿出木雕、錫雕、紙藝的收藏品和作品，他以身作則展示心愛的數頂小神轎，其中一頂仿北港朝天宮媽祖的六角神轎，耗費藝師約3年雕刻，轎身的八仙、盤龍、香爐、花卉樣樣俱全，相當華麗精緻。

紙藝神像未上油彩，外觀就像木雕，看起來很有分量，楊竣傑說，中型木雕神像重量視木材材質，至少15公斤，紙雕神明約5公斤可輕易舉起，另有嵌入式雕刻，運用深淺色木材凸顯木材和木雕的質感，要精準嵌入並不容易，現場展出作品渾然天成，就像一塊木頭刻出來。

近年3D列印興起，這次也展出3D列印經手工黏合裝飾的神尊，楊竣程表示，3D列印工藝創作者不斷提升裝飾技巧，精緻度雖未達傳統手工，但神像經油彩塗繪和黏合帽冠服飾，造型精準度已大有進步。

溪湖藝文館一、二樓都配合建醮展出宗教文物，宗教文物2025暨微縮廟藝展除展覽平日廟會常見的神轎、王船、神明陣頭、神桌椅組合，同時展覽獅頭、神明冠冕、神明開道旗和龍旗等文物，內容多元，展期至本月10日。