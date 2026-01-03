台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元旦起，漲幅高達3倍。圖／謝志忠提供
台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元旦起，漲幅高達3倍。圖／謝志忠提供

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元旦起，由每月1萬3千元暴漲至3萬9千元，漲幅高達3倍，對攤商造成沉重經濟負擔，呼籲市府必須正視民眾困難，盡速提出清楚且負責任的解決方案。

謝志忠質疑，台中市政府是否充分掌握漲價狀況，並批評在漲價前未與業者進行充分溝通，相關配套措施也付之闕如；他並強調，廚餘處理是每日都須面對的問題，市府不能只有口號，應立即提出務實可行的解決方案，妥善處理廚餘，避免持續造成環境與民生困擾，給市民一個明確交代。

台中市環保局表示，因應中央自元旦起禁止家戶廚餘養豬的新規定，市府正積極協調社區廚餘清運問題，未來計畫採取誘因措施，鼓勵原本的垃圾清運業者一併收受廚餘，市府將增加核定其進廠量，並免收這些廚餘的處理費用，同時要求業者合理收費。

環保局並說，不只市場，全市約4300棟委外收運的社區大樓中，有718個社區反映廚餘收運問題；經介入輔導協調後，631個社區已由原垃圾清運業者承攬收運，解決率近九成。其餘社區正加速媒合清運業者，必要時清潔隊也將暫行介入，確保清運作業順暢進行。

同時強調各社區如果有遇到廚餘收運問題，可優先洽原委託垃圾清運廠商協助合併收運，如碰到業者有價格不合理調整或無法服務情形，可向環保局各區清潔隊清運諮詢窗口登記，環保局將介入協調，此外，提醒民眾假日期間各區清潔隊亦有專人提供洽詢服務。

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元旦起，漲幅高達3倍。圖／謝志忠提供
台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元旦起，漲幅高達3倍。圖／謝志忠提供

