台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

因應中央今年起推動「家戶廚餘禁餵豬」新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，總經費高達5000萬元，首波補助1萬台。經發局長張峯源說，統計昨首日開放申請，受理件數逾2000件，反應踴躍，市府即時增派人力投入審查，加速流程，感謝市民對廚餘減量的行動力。

張峯源說明，此次廚餘機補助是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請；市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

經發局說明，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

經發局提醒，補助申請通過後不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤後，補助款項約2周後核發。民眾若於申請補助後辦理退貨，除無法領取補助外，已核發者也須繳回。

市府法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並追訴可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請。