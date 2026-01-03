快訊

川普下令攻擊委內瑞拉，準備推翻馬杜羅政權？

傳川普下令空襲…委內瑞拉進入緊急狀態 政府怒轟美國「軍事侵略」

捲謝侑芯命案停工2個月 黃明志高調宣布「復工」曝下一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市政府推出「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請。圖／台中市政府提供
台中市政府推出「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請。圖／台中市政府提供

因應中央今年起推動「家戶廚餘禁餵豬」新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，總經費高達5000萬元，首波補助1萬台。經發局長張峯源說，統計昨首日開放申請，受理件數逾2000件，反應踴躍，市府即時增派人力投入審查，加速流程，感謝市民對廚餘減量的行動力。

⭐2025總回顧

張峯源說明，此次廚餘機補助是目前全國唯一全面採線上申請、免紙本、免臨櫃的縣市，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請；市府採「逐案審查、文件檢核」機制嚴謹把關、防堵惡意卡位，初步查核未發現大量惡意卡位情形，提醒民眾申請後不能以退貨規避審查，確保資源公平使用，落實廚餘減量。

經發局說明，補助申請須以「實際完成購買、並持續使用」為原則，為防止惡意卡位或不當申請，自補助開放起即採「逐案審查、文件檢核」機制，目前僅少部分申請案件未檢附完整購買憑證或保固證明，已依規定通知限期補件，未備齊文件者將不予核定。

經發局提醒，補助申請通過後不得以退貨方式規避審核，市府將於確認產品超過鑑賞期、實際使用無誤後，補助款項約2周後核發。民眾若於申請補助後辦理退貨，除無法領取補助外，已核發者也須繳回。

市府法制局說明，補助案件除申請階段審查外，後續仍進行查核，包含購買憑證、保固資料及實際使用情形，若查獲以不實資料申請補助，或透過退貨等方式不當領取補助款，市府將依法追回補助金，並追訴可能涉及詐欺、偽造文書或使公務員登載不實等法律責任，請民眾務必依法申請。

經發局說，歡迎撥打1999市民專線洽詢，或至台中市政府經濟發展局官網查詢最新資訊。

台中市政府推出「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請。圖／台中市政府提供
台中市政府推出「家用廚餘機補助計畫」，首波補助1萬台，市民只要透過「台中通」APP即可完成申請。圖／台中市政府提供

廚餘機 文件 台中市

延伸閱讀

高美濕地將有公廁了！砸1500萬設34個廁間及洗腳池 完工時間曝光

台中購物節今年登錄金額創新高 經發局提醒：要抽好宅須記住這件事

台中市物調券刺激商圈經濟 全台6縣市借鏡推出

台中購物節連獲國際7大獎肯定 張峯源歸功市長盧秀燕這些特質

相關新聞

影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

因應非洲豬瘟疫情，今年起禁家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市議員楊⼤鋐反映，有近10個社區陳情，彰化養豬戶靠行清...

台中廚餘回收費暴漲3倍 議員批缺乏配套措施盼業者合理收費

台中市廚餘回收費用大幅調漲，近來已引發基層強烈反彈，台中市議員謝志忠今天指出，接獲菜市場業者陳情，廚餘桶回收費用自今年元...

台中人衝了！全台最大「廚餘機補助」首日破2000件 1萬名額搶領中

因應中央今年起推動「家戶廚餘禁餵豬」新制，台中市政府推出全台規模最大、名額最多的「家用廚餘機補助計畫」，總經費高達500...

推動網球運動 台中市投入4600萬元新建、改善10面網球場

台中市政府推動網球運動，近年陸續在山線、海線設立網球場，已投入超過4600萬元，包含豐原的壓克力地坪球場、神岡紅土球場、...

影／芬園免費拔蘿蔔！10分鐘5萬根消失一半 「神級裝備」出動

邁入第六年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。不過活動原定上午9...

家用廚餘機搶補助 申請系統卡頓 中市：啟動分流

台中市政府昨天起推出家戶廚餘機補助申請，每台補助5000元，共補助1萬台，開放申請才開跑2小時就超過千件申請，系統因此卡...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。