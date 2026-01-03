影／爆垃圾大戰？台中社區廚餘費暴漲7.2倍、3月起沒人收 住戶炸鍋了

因應非洲豬瘟疫情，今年起禁家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市議員楊⼤鋐反映，有近10個社區陳情，彰化養豬戶靠行清運業者「發國難財」漫天要價，廚餘處理費暴漲3至7.2倍，原垃圾清運業者因台中尚未公布3月起是否收取家戶廚餘進焚化廠處理費，不敢與社區簽約，社區憂恐爆垃圾大戰，住戶更怕管理費暴增惹民怨。

台中市環保局說明，市府鼓勵社區向原垃圾清運公司收受廚餘，今年二月底前，家戶與社區廚餘進焚化爐免收處理費。市府也將視政策滾動，並與清運業者開會溝通，在「合理收費、清運順暢」的前提下，協助社區大樓。

楊⼤鋐說，近日就接獲西屯近10個社區陳情，彰化養豬戶靠行清運業者趁火打劫發國難財，廚餘處理費暴漲3至7.2倍，最離譜是處理費從2000元暴漲到1萬4400元，與垃圾清運業者也僅能簽約到今年二月底。「中央⼀張嘴，地⽅跑斷腿！」⼀紙禁令，沒有完整配套措施，苦了所有的⼤樓住⼾。

莊姓社區主委說，社區有400多戶，原本廚餘處理月收2000元，今年二月起漲價，以桶計算，換算每月要價1萬4400元；找原垃圾清運業者清運，業者同意住戶瀝乾水份當一般垃圾丟，月收含稅3150元，但今年三月以後，因台中尚未公布家戶廚餘進焚化廠處理費，僅能簽約今年二月底，「3月以後怎麼辦？難道要看垃圾堆滿街嗎？」

廢棄物清運業者抱怨，清運業者也願意配合政策協助清運家戶廚餘，但因台中三月的進焚化廠處理費未公布，因此業者都不敢跟社區簽約，預計一月十五日與環保局開會，請環保局找出對策。

環保局指出，台中全市委外收運垃圾約4300棟社區大樓，經環保局介入輔導及協調後，至昨天共計有問題的718社區，共631社區、近9成由原垃圾清運業者承攬收運獲解決，其餘社區加速媒合清運業者，必要時清潔隊也將暫行介入，確保清運順暢。原清除業者若有費用不合理調漲情形或無法服務，亦可洽其他合格清除業者承接，合格業者名單可至以下資訊系統查詢：https://wcds.moenv.gov.tw/wcds/。