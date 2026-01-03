推動網球運動 台中市投入4600萬元新建、改善10面網球場

台中市政府推動網球運動，近年陸續在山線、海線設立網球場，已投入超過4600萬元，包含豐原的壓克力地坪球場、神岡紅土球場、清水運動公園硬地球場等等，新建並改善10面球場，與屯區、城區的既有場地串連成完整的網球場地網絡。

台中市最主要的網球場館是北屯的國際網球中心，是中台灣最大的網球場館，擁有10面硬地球場與中央球場；其他市民較常使用的場館包含太平網球場、潭子運動公園網球場、大肚網球場、台中公園網球場、東英公園網球場、惠中網球場等。

台中的網球場多集中在城區與屯區，市府近年加大投入山線、海線的網球場建設。運動局表示，在豐原區原高一用地投入2400萬元，興建4面標準壓克力地坪網球場，去年9月完工啟用，包含夜間照明設備、練習牆等設施，可支援基層訓練、社團活動與市民日常運動。

運動局指出，為了補足不同場地的訓練需求，市府耗資1400萬元，在神岡區新設2面紅土網球場，去年8月啟用；市府也投入約800萬元，升級清水運動公園的既有4面硬地網球場，包括夜間設照明、增設練習牆等等，去年底已經完工，近期就會驗收完成啟用。