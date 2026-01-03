聽新聞
0:00 / 0:00
影／芬園免費拔蘿蔔！10分鐘5萬根消失一半 「神級裝備」出動
邁入第六年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。不過活動原定上午9點半開始，時間未到，就已有民眾搶先踩進蘿蔔園開拔，短短10分鐘內園區已被清空一半，不到半小時，整片農地的白蘿蔔幾乎被拔光；有民眾10點左右才停好車，進場時只能撲空。
⭐2025總回顧
芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，今年活動開放3公頃農地，提供超過5萬根白蘿蔔供民眾免費採摘，原預估約5千人參與。農會今年的宣傳文案也相當吸睛，提醒民眾自備「很大布袋」，並幽默形容「白蘿蔔會挖到你懷疑人生」、「一顆比一顆還胖」、「袋子太小只會留下遺憾」。
活動現場果然出現各式「神級裝備」，有民眾帶來超大型米袋，甚至推著用來拌混凝土的硬式推車裝蘿蔔。不少經驗老到的拔蘿蔔好手，直接在田裡清除蘿蔔蒂頭，只將完整的白蘿蔔裝袋，節省空間；也有民眾把蒂頭整理成一把帶回家，打算清炒或熬煮高湯。
有民眾指出，清晨6點多就抵達會場，雖然順利找到停車位，仍乖乖等到9點半才下田，沒想到一進園裡仍拔不過其他人，直呼可惜。陳姓小姐則說，幾乎每年都來參加，雖然各地都有拔蘿蔔活動，但芬園這裡數量多、又免費，只要準時到場，大多都能滿載而歸。也有民眾認為，今年的蘿蔔尺寸略小，不過重在採收體驗與樂趣，仍覺得相當值得。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言