影／芬園免費拔蘿蔔！10分鐘5萬根消失一半 「神級裝備」出動

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
拔蘿蔔活動現場出現各式「神級裝備」，有民眾帶來超大型米袋，甚至推著用來拌混凝土的硬式推車裝蘿蔔。記者林敬家／攝影
拔蘿蔔活動現場出現各式「神級裝備」，有民眾帶來超大型米袋，甚至推著用來拌混凝土的硬式推車裝蘿蔔。記者林敬家／攝影

邁入第六年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。不過活動原定上午9點半開始，時間未到，就已有民眾搶先踩進蘿蔔園開拔，短短10分鐘內園區已被清空一半，不到半小時，整片農地的白蘿蔔幾乎被拔光；有民眾10點左右才停好車，進場時只能撲空。

芬園鄉農會總幹事黃翊愷表示，今年活動開放3公頃農地，提供超過5萬根白蘿蔔供民眾免費採摘，原預估約5千人參與。農會今年的宣傳文案也相當吸睛，提醒民眾自備「很大布袋」，並幽默形容「白蘿蔔會挖到你懷疑人生」、「一顆比一顆還胖」、「袋子太小只會留下遺憾」。

活動現場果然出現各式「神級裝備」，有民眾帶來超大型米袋，甚至推著用來拌混凝土的硬式推車裝蘿蔔。不少經驗老到的拔蘿蔔好手，直接在田裡清除蘿蔔蒂頭，只將完整的白蘿蔔裝袋，節省空間；也有民眾把蒂頭整理成一把帶回家，打算清炒或熬煮高湯。

有民眾指出，清晨6點多就抵達會場，雖然順利找到停車位，仍乖乖等到9點半才下田，沒想到一進園裡仍拔不過其他人，直呼可惜。陳姓小姐則說，幾乎每年都來參加，雖然各地都有拔蘿蔔活動，但芬園這裡數量多、又免費，只要準時到場，大多都能滿載而歸。也有民眾認為，今年的蘿蔔尺寸略小，不過重在採收體驗與樂趣，仍覺得相當值得。

邁入第七年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。圖／彰化縣府提供
邁入第七年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，各地民眾攜家帶眷湧入體驗農村樂趣。圖／彰化縣府提供
拔蘿蔔活動現場出現各式裝備，有民眾帶來超大型米袋來裝蘿蔔。記者林敬家／攝影
拔蘿蔔活動現場出現各式裝備，有民眾帶來超大型米袋來裝蘿蔔。記者林敬家／攝影
邁入第七年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，湧進相當多人潮。記者林敬家／攝影
邁入第七年的彰化縣芬園鄉拔蘿蔔活動，今天上午在寶藏寺前農地熱鬧登場，湧進相當多人潮。記者林敬家／攝影

