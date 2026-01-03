家用廚餘機搶補助 申請系統卡頓 中市：啟動分流

台中市政府昨天起推出家戶廚餘機補助申請，每台補助5000元，共補助1萬台，開放申請才開跑2小時就超過千件申請，系統因此卡住。市府表示，經緊急調配網路資源，分流引導，到中午逐漸改善卡頓狀況，未來會再持續規畫補助數量。

台中市政府因應中央禁止家戶廚餘養豬政策，補助民眾購買家用廚餘機，預估若有1萬戶使用廚餘機，每天可減少2.5公噸家戶廚餘。昨天上午10時起，開放民眾透過台中通App申辦，不過系統開放沒多久，就出現連線緩慢、卡頓等情形。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，許多民眾反映10點一到就試著登錄台中通申請窗口，但系統癱瘓，過了1個多小時仍無法送出申請；根本原因是盧市府過去7年消極處理廚餘問題，如今急就章推補助，想把處理責任「外包」給市民。

民進黨議員黃守達批評，廚餘機之亂是因為政策倉促上路，沒有編列足夠經費，台中有100多萬家戶卻僅補助1萬台家戶廚餘機，民眾搶著申請，導致系統癱瘓，呼籲市府增加補助。

經濟發展局指出，昨天上午大量民眾同時登入系統，尖峰時連線人數超過5000人，不到中午12時就有超過千件補助申請；數位發展局緊急調配網路資源，提升系統容量，也導入分流機制並強化資安防護，連線緩慢等情形到中午已逐漸改善。

副市長黃國榮表示，補助家戶廚餘機減少廚餘總量是整體政策方向，目前編列5000萬元預算補助1萬台，但也不會「補完1萬台就不做了」，市府會看後續申請數量、執行情形以及民意反應，並持續盤點預算，綜合規畫廚餘機補助數量。

另外，民進黨議員陳雅惠表示，接獲民眾陳情，不清楚能獲得補助的廚餘機型，買到粉碎型廚餘機才發現不在補助範圍；她要求市府檢討補助政策的溝通方式，不要讓民眾買完廚餘機才發現不符資格。

經發局說，補助的機型是生物分解型、乾燥處理型與混合處理型，不補助粉碎型與冷藏冷凍型廚餘機。粉碎型廚餘機是將廚餘破碎後直接排放到下水道，油脂與廚餘碎片可能造成管道堵塞。