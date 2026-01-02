台中豐原溝渠被倒廚餘…議員批政策跳票 中市府：將取締行為人

台中市豐原區社皮路附近水利溝近日散發惡臭，經市議員謝志忠今天現場會勘後，發現溝渠內堆積大量非法棄置的廚餘；正值枯水期水流不足，惡臭問題日益嚴重，強烈要求市府盡速提出改善對策，已嚴重影響當地居民生活品質。台中市環保局表示，最快速度會勘後，將立即派員清理現場，並加強稽查取締非法棄置行為。

市議員謝志忠表示，近來一直接獲民眾陳情，社皮路廚餘棄置問題已浮現，立即前往現場了解狀況，當場向環保局檢舉要求立即處理，並指出「市府從頭到尾都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。」畢竟中市環保局日前才對外宣稱社區大樓九成已解決廚餘去化問題，但現場卻發現大量遭非法棄置的廚餘，質疑市府說法與事實存在明顯落差。

謝志忠說，「盧市長口口聲聲宣稱要解決廚餘問題，實際作為卻嚴重不足，這樣的政策如何解決問題？」台中市人口約285萬人，市民每年因各項裁罰繳交給市政府的金額高達數十億元，但面對迫切的廚餘問題，市府卻僅編列約5千萬元預算，補助約1萬台廚餘機；特是是以台中市116萬戶計算，受到補助的住戶比例，竟然不到百分之一，預算配置遭民眾質疑有問題。

謝志忠痛批，台中市政府的廚餘政策不及格，廚餘處理不該只是把問題「移走」，自從廚餘禁止養豬政策實施後，廚餘清運與處理成本節節攀升，業者紛紛調漲價格，許多社區大樓也因此拒收廚餘，導致廚餘無處可去的窘境，市府的「政策亂、配套慢，苦的永遠是台中市民！」