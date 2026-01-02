快訊

獨／驚！手機行爆料華碩「全面退出手機市場」、撤門市 官方曖昧回應

他驚年過40歲對1事沒興趣「是一個坎？」 釣出一票過來人認同

太子集團洗錢案！退休國安局軍官涉供場地 帛琉旅業場地淪「詐騙水房」

聽新聞
0:00 / 0:00

台中豐原溝渠被倒廚餘…議員批政策跳票 中市府：將取締行為人

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
台中市豐原區社皮路附近水利溝近日散發惡臭，市議員謝志忠（右）今天立即現場會勘，要求環保局派員清理。圖／謝志忠提供
台中市豐原區社皮路附近水利溝近日散發惡臭，市議員謝志忠（右）今天立即現場會勘，要求環保局派員清理。圖／謝志忠提供

台中市豐原區社皮路附近水利溝近日散發惡臭，經市議員謝志忠今天現場會勘後，發現溝渠內堆積大量非法棄置的廚餘；正值枯水期水流不足，惡臭問題日益嚴重，強烈要求市府盡速提出改善對策，已嚴重影響當地居民生活品質。台中市環保局表示，最快速度會勘後，將立即派員清理現場，並加強稽查取締非法棄置行為。

⭐2025總回顧

市議員謝志忠表示，近來一直接獲民眾陳情，社皮路廚餘棄置問題已浮現，立即前往現場了解狀況，當場向環保局檢舉要求立即處理，並指出「市府從頭到尾都在掩蓋問題，根本是鴕鳥心態、粉飾太平。」畢竟中市環保局日前才對外宣稱社區大樓九成已解決廚餘去化問題，但現場卻發現大量遭非法棄置的廚餘，質疑市府說法與事實存在明顯落差。

謝志忠說，「盧市長口口聲聲宣稱要解決廚餘問題，實際作為卻嚴重不足，這樣的政策如何解決問題？」台中市人口約285萬人，市民每年因各項裁罰繳交給市政府的金額高達數十億元，但面對迫切的廚餘問題，市府卻僅編列約5千萬元預算，補助約1萬台廚餘機；特是是以台中市116萬戶計算，受到補助的住戶比例，竟然不到百分之一，預算配置遭民眾質疑有問題。

謝志忠痛批，台中市政府的廚餘政策不及格，廚餘處理不該只是把問題「移走」，自從廚餘禁止養豬政策實施後，廚餘清運與處理成本節節攀升，業者紛紛調漲價格，許多社區大樓也因此拒收廚餘，導致廚餘無處可去的窘境，市府的「政策亂、配套慢，苦的永遠是台中市民！」

廚餘機 台中市 謝志忠

延伸閱讀

廚餘禁養豬…台南重啟「廚餘生質能源廠」ROT 盼兩年完工

台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

載廚餘車輛比照土石方運送 台南今起需裝GPS、違者開罰

新制上路家戶廚餘全進焚化！台中率先引進這設備脫水 日處理60噸減壓

相關新聞

台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

台中市政府今年起推出家戶廚餘機補助，每台補5000元，共補助1萬台，今天上午開放申請，民眾申請踴躍，開跑2小時就超過千件...

台中豐原溝渠被倒廚餘…議員批政策跳票 中市府：將取締行為人

台中市豐原區社皮路附近水利溝近日散發惡臭，經市議員謝志忠今天現場會勘後，發現溝渠內堆積大量非法棄置的廚餘；正值枯水期水流...

影／埔里反廢棄物掩埋場 副議長「發毒誓」澄清沒投資：否則絕子絕孫

南投縣埔里鎮蜈蚣里有業者申請設置事業廢棄物掩埋場，環保團體和居民今天成立反開發大聯盟，副議長潘一全發毒誓澄清，強調若他有...

使用率低 彰化員林幸福巴士將調整站點、營運模式

彰化縣埔心鄉公所今年元月起開辦幸福巴士，目前全縣已有8鄉鎮有幸福巴士，不過員林市的幸福巴士先前曾流標5次，好不容易今年1...

婦人喪禮中怪異舉止嚇到家人 竟是大腦海馬迴中風

彰化縣一名60多歲婦人日前參加至親長輩喪禮，喪禮中她一直重複問「我為什麼在這裡？」等相同問題，喪禮後又完全沒印象自己的怪...

新制上路家戶廚餘全進焚化！台中率先引進這設備脫水 日處理60噸減壓

因應非洲豬瘟疫情，今年有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬；家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市環保局說，環保局率先在文山...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。