影／埔里反廢棄物掩埋場 副議長「發毒誓」澄清沒投資：否則絕子絕孫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣議會副議長潘一全發毒誓，絕對沒有投資事業廢棄物掩埋場，否則絕子絕孫。圖／民眾提供
南投縣埔里鎮蜈蚣里有業者申請設置事業廢棄物掩埋場，環保團體和居民今天成立反開發大聯盟，副議長潘一全發毒誓澄清，強調若他有投資掩埋場「就絕子絕孫」，並表態將帶頭抗議、與埔里人站在一起，守護水源與家園。

⭐2025總回顧

允捷公司向南投縣府申請變更台灣農林公司的32筆、24.62公頃土地，擬興建事業廢棄物掩埋場，將掩埋垃圾焚化爐的飛灰固化物、建築廢棄物等，掩埋量達245萬立方米，埔里鎮民和縣議會要求縣府駁回申請案，居民上月21日開公民討論會並展開連署，短短12天已逾2萬3000人響應，今整合成立「反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟」。

埔里鎮長廖志城認為，允捷公司擬掩埋「焚化爐飛灰固化物」等高風險廢棄物，場址緊鄰全鎮賴以生存的地下水系統，難以被社會接受。里長們說，水往低處流，上游水源地一旦受汙染，下游農產業與生計將崩盤，斷絕子孫生路的掩埋場，絕無商討空間。

南投縣副議長潘一全及南投縣蘇昱誠、陳宜君等民代強調百分百反對掩埋場。潘一全甚至親自出面發毒誓澄清，若他投資掩埋場就絕子絕孫！潘一全說，成立自救會初期，適逢大罷免立委馬文君，為了避免淪為政治操作，失去反掩埋場初衷。但他強調，他絕對反對設置掩埋場，更會帶頭抗議，不會讓申請案通過。

反掩埋場大聯盟強調，事業廢棄物掩埋場申請案會毀壞山林、汙染水源、破壞石虎等保育類動物棲地，涉及生存底線，絕無商討空間，埔里人為了守護土地，堅決反對到底。

大聯盟提出兩項核心訴求：一、反對在水源頭設置任何事業廢棄物掩埋場，要求開發單位立即撤回申請；二、要求南投縣政府尊重民意，在環境影響說明書資料未完整前，停止審查或直接駁回本案。現場還進行「反對設置掩埋場」共同聲明與大型看板簽署行動，由召集人與民眾共同簽名，表達地方集體立場。

4日將在南投縣立婦幼館舉行第一階段環評，大聯盟將發動300人到場向審查委員表達「保護水源、捍衛家園」的決心，確保地方聲音能被充分納入決策過程。

埔里鎮民今成立反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，表達捍衛家園環境的決心。圖／埔里鎮公所提供
埔里鎮民今成立反對埔里設置廢棄物掩埋場大聯盟，表達捍衛家園環境的決心。圖／埔里鎮公所提供
環保團體和埔里居民今天成立反事業廢棄物掩埋場開發大聯盟，並簽名表達捍衛家園的決心。圖／民眾提供
