大葉大學推動USR計畫 里山藝術季競賽展現地方創生

中央社／ 彰化2日電
彰化大葉大學舉辦「里山藝術季全國大專院校競賽」，第一名由大葉大學造形藝術學系學生團隊作品「螢光蕈」獲得，以石牌社區常見蕈菇為靈感來源，象徵在地蘊藏的生命力與韌性。圖／中央社（大葉大學提供）

彰化大葉大學推廣地方創生，舉辦里山藝術季大專院校競賽，大葉大學造藝系學生王詠蒂等人作品「螢光蕈」，以彰市石牌社區常見蕈菇為靈感來源，象徵在地蘊藏的生命力與韌性。

彰化大葉大學推動的USR（大學社會責任計畫）「循跡里山－八卦台地聚落六級產業共創計畫」，教師與學生長期深入彰市石牌、芬園舊社等聚落，協助生態調查、文史紀錄、農廢加值、友善農業推廣及永續旅遊規劃，落實「學用合一」、「場域共學」及「USR在地化」。

大葉大學今天發布新聞，校方推動八卦台地聚落六級產業共創計畫，舉辦里山藝術季全國大專院校競賽，以人與自然共生、在地文化連結與永續利用為主軸，鼓勵學生走入社區，深入理解地方產業與生態環境，將設計、藝術、環境教育等相互結合，轉化為具體行動與創作成果。

大葉大學人員告訴中央社記者，競賽第一名作品是大葉大學造型藝術學系學生王詠蒂、周庭蕙、張書銘、陳煒皓共同創作的「螢光蕈」，作品高約2公尺，運用塑膠網、木頭、龍眼木等材料，以彰市石牌社區中常見小蘑菇為創作靈感，作品將原本不起眼的小蘑菇放大為可供民眾休憩、交流的螢光蘑菇樹，希望陪伴路人，在欣賞社區景色的同時，也感受自然與生活的溫度。

第二名的作品為造藝系學生黃鈺軒、廖秭珮等4名學生創作的作品「婆婆涼亭」，在石牌社區藉由獨特的姑婆芋涼亭，讓人乘涼時與大地連結，感受微風吹拂親近周遭自然生態，關注大自然帶給他們的感受及重要性，達成循環概念。

第三名得獎作品則是「亮亮魔芋」，魔芋造型的裝置藝術，外層用夜光漆，在白天吸收光，晚上透出淡淡的亮度，就跟魔芋特性一樣，平常看起來很低調，但其實一直在土地裡默默生長、支撐著社區生活。

大葉大學 彰化

