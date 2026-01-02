快訊

使用率低 彰化員林幸福巴士將調整站點、營運模式

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
員林市的幸福巴士今年將會再調整站點及營運模式，希望提高使用率。圖／員林公所提供
員林市的幸福巴士今年將會再調整站點及營運模式，希望提高使用率。圖／員林公所提供

彰化縣埔心鄉公所今年元月起開辦幸福巴士，目前全縣已有8鄉鎮有幸福巴士，不過員林市的幸福巴士先前曾流標5次，好不容易今年10月又重新啟用，公所今年會再調整部分站點，並增加學校、社區民眾預約接送，讓幸福巴士能提高使用率，讓民眾享受到幸福巴士的便利性。

埔心鄉公所開辦幸福巴士，今天起開始上路，鄉長張佩瑩表示，幸福巴士是由允強公司捐贈9人座小巴，初步規畫南、北兩線，每周一至周五運行，解決北四堡與西武堡的交通，另規畫接送居住偏遠村落就讀的埔心國中學子，提供安全放學之路，讓農村偏鄉交通更便利。

目前全縣已有員林市、芳苑鄉、竹塘鄉、溪州鄉、永靖鄉、大村鄉、和美鎮、埔心鄉8鄉鎮有幸福巴士，以補公車不足的路線。

其中員林市公所幸福巴士2022年啟用3年後，去年歷經5次流標，直到去年10月才重新招標出去，恢復營運。

員林市代理市長賴致富表示，幸福巴士對於不少民眾與長輩到市區採買、洽公、就醫都相當方便，假日也能提供到藤山步道、圓林園等休閒景點，還有桐花季時，也能配合免費接駁遊客。

幸福巴士前年的搭乘人數逾萬人，但平日線搭乘率較低，僅2、3成，去年10月重新復駛後，也調整路線，因八卦山區山腳路民眾因公車數有限，很需要幸福巴士載運，因此調整為平日線起點分別為東區振興里天化宮及湖水里集興宮；假日線為藤山步道到百果山線，及市區圓林園、演藝廳等路線。

員林市公所主秘賴冠宇表示，目前有2輛20人座的幸福巴士，公所一年編列約450萬元委外由遊覽車業者調度司機及幸福巴士定期維修保養，復駛後也接受地方意見，1月將會再重新檢討及調整營運方式，對於搭乘率高的站點將繼續列為固定站點。

員林公所初步計劃，原本平日的二條路線，將變成一條固定路線，另一幸福巴士接受學校、社區或機關預約，假日搭乘率較高仍維持2條路線行駛，在4月合約到期前重新再招標。

員林市幸福巴士目前假日是二路線行駛。圖／員林公所提供
員林市幸福巴士目前假日是二路線行駛。圖／員林公所提供
員林市幸福巴士目前平日是二路線行駛。圖／員林公所提供
員林市幸福巴士目前平日是二路線行駛。圖／員林公所提供

