台中買廚餘機補助5000元！登記首日系統卡卡 市府：啟動分流改善

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市政府今天起開放民眾申起家戶廚餘機補助，第一時間大量民眾湧入使系統癱瘓，市府表示已啟動分流機制，改善系統卡頓狀況。圖／聯合報系資料照
台中市政府今年起推出家戶廚餘機補助，每台補5000元，共補助1萬台，今天上午開放申請，民眾申請踴躍，開跑2小時就超過千件申請，系統因此卡住。市府表示，已緊急調配網路資源，分流引導，同時強化資安防護，中午前完成優化，卡頓狀況逐漸改善。

中央宣布今年開始禁止家戶廚餘養豬，台中市政府因應中央政策，今年1月1日起補助民眾購買家用廚餘機，預估若有1萬戶使用廚餘機，每天可以減少2.5公噸家戶廚餘。民眾今天上午10時起可透過台中通App申辦，不過系統開放沒多久，就出現連線緩慢、卡頓等情形。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻表示，許多民眾反映10點一到就試著登錄台中通的申請窗口，但系統癱瘓，過了一個多小時仍無法送出申請；今天亂象的根本原因是盧市府過去7年消極處理廚餘問題，如今急就章推補助，想把處理責任「外包」給市民。

民進黨議員黃守達批評，廚餘之亂剛結束沒多久，馬上又爆發廚餘機之亂，都是因為政策倉促上路，沒有編列足夠經費，台中有100多萬家戶，卻僅補助1萬台家戶廚餘機，民眾指號搶購、搶登記，導致系統癱瘓，呼籲市府擴大預算增加補助。

經濟發展局指出，今天上午大量民眾同時登入系統，尖峰時連線人數超過5000人，不到中午12時就有超過千件補助申請；數位發展局緊急調配網路資源，提升系統容量，也導入分流機制並強化資安防護，中午前完成優化作業，連線緩慢等情形已逐漸改善。

副市長黃國榮表示，補助家戶廚餘機減少廚餘總量是整體政策方向，目前編列5000萬元預算補助1萬台，但也不會「補完1萬台就不做了」，市府會看後續申請數量、執行情形以及民意反應，並持續盤點府內預算，綜合規畫廚餘機補助數量。

另外，民進黨議員陳雅惠表示，接獲民眾陳情，不清楚能獲得補助的廚餘機型，買到粉碎型廚餘機才發現不在補助範圍；她要求市府檢討補助政策的溝通方式，清楚說明分類、理由，不要讓民眾多花時間詢問，甚至買完廚餘機才發現不符資格。

經發局說，補助的機型是生物分解型、乾燥處理型與混合處理型，不補助粉碎型與冷藏冷凍型廚餘機；粉碎型廚餘機是將廚餘破碎後直接排放到下水道，油脂與廚餘碎片可能造成管道堵塞，目前有辦理廚餘機補助的各縣市如南投、雲林、屏東都不予補助。

