彰化花海串聯鄉鎮開跑 還有拔蘿蔔、抓泥鰍、焢窯體驗
冬末春初，彰化縣迎來一年一度的農田花海季節，彰化有「花的故鄉」，縣府近年鼓勵在冬季裡作期間種植景觀作物，像是大波斯菊、黃波斯菊、向日葵及百日草等景觀作物，今年民眾除了賞花，還能看到卡通裝置藝術、體驗拔蘿蔔活動以及抓泥鰍等農事體驗。
去年全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上的區域，遍及彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。
今年春遊彰化賞花海系列活動由各鄉鎮市陸續展開，田中鎮農會率先在「望高瞭」打造花海專區，廣闊的波斯菊花田搭配稻草製作的「蠟筆小新」、「小小兵」的裝置藝術，預計成為打卡景點。芬園鄉則延續深受歡迎的拔蘿蔔活動，今年擴大規模開放2公頃農地、超過5萬根蘿蔔，讓民眾體驗親手採收的農村樂趣。
接續登場的各地花海活動，也各自展現地方風貌。秀水鄉以整齊綿延的花田景觀結合農特產品展售，呈現純樸農村樣貌；鹿港鎮則將花海串聯老街與文化景點，彰化市近郊花海融入藝術與浪漫元素，營造城市與田園交會的賞花氛圍。
花壇鄉把花海與焢窯體驗結合，社頭鄉則透過抓泥鰍、農事體驗等活動，此外2月17日（大年初一）至3月1日，溪州公園將舉辦「2026花在彰化」活動，邀請民眾春節期間相約彰化，漫步花海、捕捉春日最美風景。
