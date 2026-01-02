婦人喪禮中怪異舉止嚇到家人 竟是大腦海馬迴中風

彰化縣一名60多歲婦人日前參加至親長輩喪禮，喪禮中她一直重複問「我為什麼在這裡？」等相同問題，喪禮後又完全沒印象自己的怪異舉動，直到員榮醫院就醫檢查才發現原來是大腦海馬迴中風，後續需持續服藥防止再度中風。

婦人就醫時外觀一切正常，沒有中風常見的偏癱、口齒不清或肢體不便等情形。但家屬說，先前婦人參加長輩喪禮，因與這位長輩感情非常好，喪禮2小時期間，她不斷問「我為什麼在這裡」、「 你要去哪裡?」、「你要做什麼?」，怪異的舉動令家人不安，返家後，家人跟她提起喪禮發生的事，婦人完全沒印象，但因精神狀況仍不佳，即陪就醫檢查。

員榮醫院神經內科陳彥秀醫師表示，這種情況可能原因是中風或是癲癇，患者接受腦波檢查是正常，但核磁共振檢查，看到她右側海馬迴出現一點亮亮的影像，海馬迴與記憶功能密切相關，證實她「短暫性全面失憶」是因為情緒過於激動，中風所造成。

陳彥秀說，「短暫性全面失憶」最常見原因，包括情緒起伏過大、身體狀況異常，或是突然發生某些狀況所引起。病人會不斷重複問問題，記不起來剛剛發生的事情，對人、事、時、地、物都很清楚，只是沒有辦法記住當下的事件，因此才會一直重複詢問。通常在幾個小時後，患者就會恢復，但患者會忘記自己曾經反覆詢問那些問題，那一段記憶完全消失。

婦人除當時記憶無法想起外，並沒有影響到四肢活動，其他方面都正常，外觀看不出來她曾經中風過，如果她當天沒有來看醫師，可能根本不會知道自己曾中風。

陳彥秀說，後續婦人仍需用抗血小板藥物治療，防止她再度中風。根據健保相關資料顯示，腦中風長年位居國人十大死因之列，每年新增腦中風病例約三至五萬人，並造成上萬人死亡。

即使同樣是腦中風，有人經治療與復健後順利重返職場、恢復自理能力，但也有人因中風後遺症而癱瘓、行動受限，甚至長期臥床。