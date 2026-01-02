聽新聞
0:00 / 0:00
新制上路家戶廚餘全進焚化！台中率先引進這設備脫水 日處理60噸減壓
因應非洲豬瘟疫情，今年有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬；家戶、社區廚餘禁養豬，全數進焚化爐。台中市環保局說，環保局率先在文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，經持續優化已完成試運轉，平均可去除廚餘約30%至40%的水分，單日最大處理量可達60公噸，有效減輕焚化廠負擔。
⭐2025總回顧
環保局呼籲，請市民配合政策，在採買及備餐時，應衡量實際需求避免食物浪費而產生過多廚餘，蔬果邊角料或廢棄果菜葉等可再利用的生廚餘也可透過堆肥、資源回收等方式妥善處理。
農業部因應非洲豬瘟疫情，宣布去年10月22日起全面禁止廚餘餵養豬隻政策，台中市環保局立即啟動應變機制，由台中三座焚化廠協助收受處理廚餘，平均每日處理量約280噸，其中事業廚餘約105噸，家戶、社區廚餘約175噸。
環保局說明，由於廚餘含水率高且低熱值，若直接進爐，影響焚化效率，也對現有設備處理量與營運造成負擔。對此，環保局率先於文山焚化廠引進廚餘破碎脫水設備，這套設備於前端採用翻桶裝置，輔助廚餘進料作業，透過人工分選篩出金屬或大團硬塊等不適合破碎物質，再進入破碎及擠壓脫水程序。
環保局指出，這套設備經過持續優化，已在去年12月中旬完成試運轉，平均去除約30%至40%的水分，每小時最大處理量約為8公噸熟廚餘，單日最大處理量可達60公噸。經脫水處理後的廚餘，可減輕焚化爐燃燒負擔，提升焚化效率。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言