彰化市寶山路12日起路邊停車收費 體育場園區周邊400格規畫跟進

彰化市寶山路保四總隊到彰化師大寶山校區路段，因兩側路肩長期被占用停車，市公所共畫設107格收費停車格，訂本月12日起開始收費，費率為每小時20元，每日上限60元；至於環縣立體育場園區的健興路及周邊廣場停車格，也正規畫收費，估計增加400格。

彰化市寶山路是市區通往台74甲線東外環的主要通道，平時車流量甚大，其中從保四總隊到彰化師大寶山校區路段兩側，除了保四總隊隊職員工停車外，也有不少民眾為了省停車費，常將車停在寶山路，加上鄰接華陽公園停車需求高，如果縣立體育場等場館舉辦活動，更是車位難求，造成周邊違規停車嚴重，影響交通安全。

彰化市公所經過評估，決定將寶山路保四總隊到彰化師大寶山校區路段兩側，畫設107格路邊收費停車位，避免車位被長期占用，並增加停車周轉，活化地區發展，彰化市路邊收費停車格從1106格增加到1213格。

寶山路銜接體立體育園區健興路及體育場、館周邊廣場停車格，主要供環保局、青發及交通處等單位人員、洽公及運動民眾使用，目前均未收費，除遊覽車、營業車外，有的民眾遠遊長時間停車，還有人覆上防塵布，影響活動舉辦及有停車需求，如有有單位申請在廣場舉辦活動，在舉辦活動前，都要先行公告，請車主移車及暫停停車使用，以免影響活動進行。

此外，建國科大校內停車位不足，學校前加蓋的大堆截水溝停車場改收費後，教職員工及學生從學校側門進出，將車停在健興路及體育館前廣場，一停就一天，更造成體育園區周邊停車困難。