台中綠美圖電梯忽上忽下 市府：感應異常無人受傷

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中綠美圖昨天傳出電梯故障，館方今表示是感應異常，系統復歸後沒有再發生類似狀況。圖／聯合報系資料照

台中綠美圖上個月開幕，昨日傳出電梯異常，會突然停住或任意往上、往下移動，令當時電梯內乘客頗受驚嚇。市府表示，經過查詢，是電梯系統感應異常，已通知維護廠商檢查追蹤，目前沒有再次發生類似狀況，也沒有民眾受傷。

網友昨天在社群平台threads貼出影片，4、5個人被困在電梯中，透過電梯內對講機與工作人員通話，似乎是無法離開電梯，最後電梯停在一樓開門；PO文者表示，該電梯是綠美圖美術館右側電梯，一直無故停下，然後又是往上又是往下。

美術館今天表示，昨日館內電梯系統出現短暫感應異常，館方馬上啟動安全保護機制，並重新復歸系統，約1、2分鐘後電梯恢復正常，期間無人受傷；事發後館方通知維護廠商追蹤檢查，後續未再發生類似狀況。造成民眾驚慌深感抱歉，會持續加強全區電梯安全管理。

電梯 美術館 綠美圖

