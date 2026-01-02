快訊

民眾黨2年條款鬆動？柯文哲：這個我們私下討論

瑞士酒吧派對大火，「閃燃」為何釀成慘死悲劇

曹西平遺產乾兒子能全領？蘇家宏「特留分」攻防戰：這情況可能讓手足一毛都拿不到

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化生育補助最高調升至8萬 議員促改匯款領取免奔波

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化生育補助最高調升至8萬，過去都是現金發放生育補助，彰化縣議員楊子賢促改匯款領取，讓民眾免於奔波。記者林敬家／攝影
彰化生育補助最高調升至8萬，過去都是現金發放生育補助，彰化縣議員楊子賢促改匯款領取，讓民眾免於奔波。記者林敬家／攝影

彰化縣政府為鼓勵生育，明年起將生育補助調升至最高8萬元。不過，彰化縣議員楊子賢指出，補助金額提高固然是美意，但現行仍以「現金領取」為主的做法已不符時代需求，呼籲縣府儘速比照其他縣市，增設「匯款轉帳」選項，減輕新生兒家庭的負擔與風險。

⭐2025總回顧

楊子賢表示，隨著補助金額大幅調升，產婦或家屬需親自前往戶政事務所領取數萬元現金，隨身攜帶大筆現鈔走在街頭，不僅心理壓力沉重，也存在實際的安全疑慮。縣府加碼補助的本意是照顧家庭，卻可能因行政流程，讓正忙於照顧新生兒的家長徒增困擾，實屬不必要。

他進一步指出，新北市、高雄市等多個縣市早已實施匯款轉帳等多元領取方式，民眾只需在辦理出生登記時提供存摺影本，補助款即可自動入帳，既安全又便利。楊子賢認為，彰化縣應同步推動行政流程現代化，這不只是發放方式的調整，更反映政府是否真正站在新手爸媽的角度思考。

對此，彰化縣政府社會處回應，確實有鄉親反映提領大筆現金的不便性，縣府已著手規劃相關作業，預計明年第二季可改採非現金，以匯款發放生育補助。

生育補助 補助款

延伸閱讀

新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代天宮一周兩次立筊

彰化蛋黃酥變花樣！烏魚子、麵茶新口味成隱藏散步甜點

民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

相關新聞

彰化生育補助最高調升至8萬 議員促改匯款領取免奔波

彰化縣政府為鼓勵生育，明年起將生育補助調升至最高8萬元。不過，彰化縣議員楊子賢指出，補助金額提高固然是美意，但現行仍以「...

台中綠美圖電梯忽上忽下 市府：感應異常無人受傷

台中綠美圖上個月開幕，昨日傳出電梯異常，會突然停住或任意往上、往下移動，令當時電梯內乘客頗受驚嚇。市府表示，經過查詢，是...

不用出國！台中梨山化身台版雪國 銀白山峰、粉嫩梅花交織高山美景

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，台中市順勢推出高山旅遊，邀請民眾前往梨山地區，感受台灣難得一見的冬季高山美景；並強調隨...

恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格

因應非洲豬瘟疫情，行政院決議，1日起至年底，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市環保局今晚表示，環保局今動員62名人力，...

名間反焚化爐 茶園排字SOS 縣府：續溝通雙贏

南投縣名間鄉反焚化爐行動元旦在松柏嶺升級，公所與反焚化爐自救會等近百人在茶園以紅傘排出巨大SOS字樣，搭配巨型珍珠奶茶道...

彰基新地標景觀 沐恩廊道揭幕

彰化基督教醫院總院與教學研究大樓之間的天橋「沐恩廊道」，歷經23年規畫，終於趕在去年最後一天揭幕，預計3月啟用。玻璃帷幕...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。