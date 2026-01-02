彰化生育補助最高調升至8萬 議員促改匯款領取免奔波

彰化縣政府為鼓勵生育，明年起將生育補助調升至最高8萬元。不過，彰化縣議員楊子賢指出，補助金額提高固然是美意，但現行仍以「現金領取」為主的做法已不符時代需求，呼籲縣府儘速比照其他縣市，增設「匯款轉帳」選項，減輕新生兒家庭的負擔與風險。

楊子賢表示，隨著補助金額大幅調升，產婦或家屬需親自前往戶政事務所領取數萬元現金，隨身攜帶大筆現鈔走在街頭，不僅心理壓力沉重，也存在實際的安全疑慮。縣府加碼補助的本意是照顧家庭，卻可能因行政流程，讓正忙於照顧新生兒的家長徒增困擾，實屬不必要。

他進一步指出，新北市、高雄市等多個縣市早已實施匯款轉帳等多元領取方式，民眾只需在辦理出生登記時提供存摺影本，補助款即可自動入帳，既安全又便利。楊子賢認為，彰化縣應同步推動行政流程現代化，這不只是發放方式的調整，更反映政府是否真正站在新手爸媽的角度思考。

對此，彰化縣政府社會處回應，確實有鄉親反映提領大筆現金的不便性，縣府已著手規劃相關作業，預計明年第二季可改採非現金，以匯款發放生育補助。