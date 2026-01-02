不用出國！台中梨山化身台版雪國 銀白山峰、粉嫩梅花交織高山美景

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
福壽山農場若遇上充足的水氣與低溫條件，更有機會邂逅天池雪花紛飛的驚喜時刻。圖／福夀山農場提供。
今年入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，台中市順勢推出高山旅遊，邀請民眾前往梨山地區，感受台灣難得一見的冬季高山美景；並強調隨著寒流接連報到，海拔約2000公尺的梨山已進入一年中最迷人的季節，雪景、梅花與璀璨星空交織出冬日限定的絕美畫面，甚至預告「想體驗雪國風情不必出國！」漫步梨山街區或環山部落，經常可遠眺群山披上雪白外衣的壯麗景致。

中市觀旅局長陳美秀表示，梨山地區緊鄰雪霸及太魯閣兩大國家公園，擁有得天獨厚的高山景觀與溫帶型氣候；冬季漫步梨山街區或環山部落，經常可遠眺群山披上雪白外衣的壯麗景致；包括福壽山農場若遇上充足的水氣與低溫條件，更有機會邂逅雪花紛飛的驚喜時刻，讓遊客彷彿走進雪國場景，成為國人冬季出遊的熱門首選。

觀旅局指出，高山雪景如詩如畫，除了雪景，一月也是梅花綻放的最佳觀賞期，花香瀰漫山林間；目前從梨山通往武陵的沿線道路上，農家梅園陸續開花，而武陵農場內更有大面積多品種的梅花盛開，清幽的花香在冬日山林間飄散，吸引大批遊客前來朝聖，不想錯過這段季節限定的花季饗宴。

此外，環山部落在市府輔導下，已有多家合法特色民宿營運中，建議遊客夜宿部落，可觀賞被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等超過3千公尺的高山群峰環繞，入夜後抬頭即見滿天星斗與銀河橫空，享受群峰與星空相伴的寧靜時光，部落內還有準備現烤出爐的烘焙甜點，為高山之旅增添溫馨甜蜜的回憶。

由於寒流低溫持續報到，中市觀旅局特別提醒國人，冬季梨山道路可能出現結冰或降雪狀況，遊客出發前應密切關注中央氣象署及公路局發布的最新天氣與交通資訊，做好行車安全準備，並建議攜帶防寒衣物及雪鏈等裝備，才能安心享受這趟難忘的「台灣雪國之旅」。更多梨山旅遊資訊，請至台中觀光旅遊網（https://travel.taichung.gov.tw/）或臉書粉絲專頁查詢。

高山除了雪景，一月也是梅花綻放的最佳觀賞期，走進宛如深山花境的山谷。圖／中市觀旅局提供
環山部落已有多家合法特色民宿營運中，建議遊客夜宿部落，可觀賞群峰環繞的山脊。圖／中市觀旅局提供
高山除了雪景，一月也是梅花綻放的最佳觀賞期，走進宛如深山花境的山谷。圖／中市觀旅局提供
