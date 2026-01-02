不用出國！台中梨山化身台版雪國 銀白山峰、粉嫩梅花交織高山美景

今年入冬第一波強烈大陸冷氣團南下，台中市順勢推出高山旅遊，邀請民眾前往梨山地區，感受台灣難得一見的冬季高山美景；並強調隨著寒流接連報到，海拔約2000公尺的梨山已進入一年中最迷人的季節，雪景、梅花與璀璨星空交織出冬日限定的絕美畫面，甚至預告「想體驗雪國風情不必出國！」漫步梨山街區或環山部落，經常可遠眺群山披上雪白外衣的壯麗景致。

中市觀旅局長陳美秀表示，梨山地區緊鄰雪霸及太魯閣兩大國家公園，擁有得天獨厚的高山景觀與溫帶型氣候；冬季漫步梨山街區或環山部落，經常可遠眺群山披上雪白外衣的壯麗景致；包括福壽山農場若遇上充足的水氣與低溫條件，更有機會邂逅雪花紛飛的驚喜時刻，讓遊客彷彿走進雪國場景，成為國人冬季出遊的熱門首選。

觀旅局指出，高山雪景如詩如畫，除了雪景，一月也是梅花綻放的最佳觀賞期，花香瀰漫山林間；目前從梨山通往武陵的沿線道路上，農家梅園陸續開花，而武陵農場內更有大面積多品種的梅花盛開，清幽的花香在冬日山林間飄散，吸引大批遊客前來朝聖，不想錯過這段季節限定的花季饗宴。

此外，環山部落在市府輔導下，已有多家合法特色民宿營運中，建議遊客夜宿部落，可觀賞被雪山連峰、南湖大山、中央尖山等超過3千公尺的高山群峰環繞，入夜後抬頭即見滿天星斗與銀河橫空，享受群峰與星空相伴的寧靜時光，部落內還有準備現烤出爐的烘焙甜點，為高山之旅增添溫馨甜蜜的回憶。