聽新聞
0:00 / 0:00
恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格
因應非洲豬瘟疫情，行政院決議，1日起至年底，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市環保局今晚表示，環保局今動員62名人力，全面查核31家取得廚餘再利用檢核的養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形，晚間完成查核，31家畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。
⭐2025總回顧
此外，台中去年10月爆非洲豬瘟的案例場情況，農業局指出，案例場雖已未驗到病毒，但案例場迄今仍處於管制狀態，尚未能復養。
環保局指出，因應中央有條件開放事業廚餘養豬，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度及影像監視控制系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛，全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受廚餘來源均須報經環保局審查核准，始同意從1月1日起到今年12月31日止，有條件使用餐廳等事業廚餘養豬。
開放首日，環保局即強化稽查作為，中央規定每季稽查1次規定，台中市恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略，首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合攝氏90度、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄，稽查結果31家可恢復廚餘養豬畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。
環保局強調，後續仍將持續以「高頻率稽查＋科技監控＋即時處置」方式辦理，如查獲蒸煮溫度未達90度C、蒸煮時間未達1小時以上，或違規收受家戶廚餘等情形，將依違反廢棄物清理法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，並得視情節啟動聯合稽查及後續處分措施，呼籲養豬業者確實落實規定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言