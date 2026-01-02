恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格

因應非洲豬瘟疫情，行政院決議，1日起至年底，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市環保局今晚表示，環保局今動員62名人力，全面查核31家取得廚餘再利用檢核的養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形，晚間完成查核，31家畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

此外，台中去年10月爆非洲豬瘟的案例場情況，農業局指出，案例場雖已未驗到病毒，但案例場迄今仍處於管制狀態，尚未能復養。

環保局指出，因應中央有條件開放事業廚餘養豬，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度及影像監視控制系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛，全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受廚餘來源均須報經環保局審查核准，始同意從1月1日起到今年12月31日止，有條件使用餐廳等事業廚餘養豬。

開放首日，環保局即強化稽查作為，中央規定每季稽查1次規定，台中市恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略，首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合攝氏90度、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄，稽查結果31家可恢復廚餘養豬畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。