聽新聞
0:00 / 0:00

恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場蒸煮設備等。圖／中市環保局提供
2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場蒸煮設備等。圖／中市環保局提供

因應非洲豬瘟疫情，行政院決議，1日起至年底，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市環保局今晚表示，環保局今動員62名人力，全面查核31家取得廚餘再利用檢核的養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形，晚間完成查核，31家畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

⭐2025總回顧

此外，台中去年10月爆非洲豬瘟的案例場情況，農業局指出，案例場雖已未驗到病毒，但案例場迄今仍處於管制狀態，尚未能復養。

環保局指出，因應中央有條件開放事業廚餘養豬，已事前輔導轄內養豬業者完成廚餘蒸煮溫度及影像監視控制系統（AIoT）建置，並要求廚餘再利用清運車輛，全面安裝即時追蹤系統（GPS），且收受廚餘來源均須報經環保局審查核准，始同意從1月1日起到今年12月31日止，有條件使用餐廳等事業廚餘養豬。

開放首日，環保局即強化稽查作為，中央規定每季稽查1次規定，台中市恢復初期即採取高頻率、全覆蓋稽查策略，首日即動員62名稽查人力，查核轄內31家取得廚餘再利用檢核養豬場，逐場確認蒸煮設備實際運作情形、蒸煮溫度及時間是否符合攝氏90度、持續1小時以上規定，並同步查核廚餘貯存情形、飼料使用及相關紀錄，稽查結果31家可恢復廚餘養豬畜牧場全數符合規定，未發現違規情形。

環保局強調，後續仍將持續以「高頻率稽查＋科技監控＋即時處置」方式辦理，如查獲蒸煮溫度未達90度C、蒸煮時間未達1小時以上，或違規收受家戶廚餘等情形，將依違反廢棄物清理法，處6000元以上、300萬元以下罰鍰，並得視情節啟動聯合稽查及後續處分措施，呼籲養豬業者確實落實規定。

2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場，並向業者說明相關法令。圖／中市環保局提供
2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場，並向業者說明相關法令。圖／中市環保局提供
2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場蒸煮設備等。圖／中市環保局提供
2026年1月起到年底恢復事業廚餘養豬，中市環保局昨稽查大安區一家養豬場蒸煮設備等。圖／中市環保局提供

非洲豬瘟 廚餘 環保局

延伸閱讀

新北家戶廚餘不分生熟 新制上路元旦起瀝乾就收

廢棄微型電動二輪車回收遭拒？環保局曝這2種回收方式

黑豬場母女檔竟用暗管餵廚餘養豬 屏東縣府重罰240萬元

元旦廚餘新制上路 中市府輔導近9成社區完成清運媒合

相關新聞

新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代天宮一周兩次立筊

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，各宮廟舉辦宗教活動參與，奉天宮慈惠堂完成開香團拜後，上空忽出現一道「白雲」，兩分鐘內消失，...

炸街車別想逃！台中科技執法去年開罰3711車 今年再添擴18套利器

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局統計，去年至11月底，針對噪音車祭出「科技執法」，告發3711輛次，罰鍰計854萬...

恢復事業廚餘養豬首日 台中派62人稽查31家養豬場全合格

因應非洲豬瘟疫情，行政院決議，1日起至年底，有條件恢復餐廳等事業廚餘養豬。台中市環保局今晚表示，環保局今動員62名人力，...

名間反焚化爐 茶園排字SOS 縣府：續溝通雙贏

南投縣名間鄉反焚化爐行動元旦在松柏嶺升級，公所與反焚化爐自救會等近百人在茶園以紅傘排出巨大SOS字樣，搭配巨型珍珠奶茶道...

彰基新地標景觀 沐恩廊道揭幕

彰化基督教醫院總院與教學研究大樓之間的天橋「沐恩廊道」，歷經23年規畫，終於趕在去年最後一天揭幕，預計3月啟用。玻璃帷幕...

逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多

2026年首日，台中市衛生局統計，今年到下午3時10分，台中總計迎來75名元旦寶寶，較去年共44名元旦寶寶還多。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。