彰基新地標景觀 沐恩廊道揭幕

彰化基督教醫院總院與教學研究大樓之間的天橋「沐恩廊道」，歷經23年規畫，終於趕在去年最後一天揭幕，預計3月啟用。玻璃帷幕造型亮相後，吸引路過民眾直呼好美，未來將提供院區行人安全便捷的過街動線，減少交通意外風險。

「沐恩廊道」橫跨交通繁忙的彰化市旭光路與博愛街口，路口車流、人流密集，多年來發生不少行人交通事故。2018年有行人由醫療大樓往教學研究大樓方向等紅燈時，遭車輛撞擊不治，讓天橋興建更顯急迫。

早在2003年彰基董事會便通過天橋興建案，但受限於道路條件、交通規畫、法規審查與多方協調，工程遲遲無法展開，歷經數任院長仍一再延宕，現任總院長陳穆寬整合各方意見，才順利動工。

人行天橋全長71.3公尺、寬6公尺、高5.1公尺，除連接兩棟院區建物，也設有對外出入口，讓民眾與病患可直接通行，減少穿越十字路口的風險。天橋玻璃帷幕的現代設計，讓不少人駐足欣賞，成為彰基院區新的地標景觀。

彰基院長陳穆寬也續任第19任總院長，彰基在陳穆寬任內醫師人數突破1000人。陳穆寬說，提供先進醫療，照顧偏鄉醫療，讓窮人看得起病。