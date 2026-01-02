名間反焚化爐 茶園排字SOS 縣府：續溝通雙贏

南投縣名間鄉反焚化爐行動元旦在松柏嶺升級，公所與反焚化爐自救會等近百人在茶園以紅傘排出巨大SOS字樣，搭配巨型珍珠奶茶道具與石虎影像，訴求搶救名間茶產業及石虎家園。縣府強調設置焚化爐有其必要，程序合法並會確保空氣品質，願持續溝通。

名間鄉松柏嶺是國內手搖飲基底茶重要來源，鄉長陳翰立表示，縣府選址位在地勢擴散不良區，恐使茶葉受汙染，衝擊農民生計。他呼籲喜愛手搖飲的消費者一起關心，「茶園若失守，誰敢喝名間茶？」

反焚化爐自救會長釋致中指出，南投廢棄物處理仍有多元替代方案，不必走回頭路；焚化爐一旦興建，恐引爆社會問題。他強調會陪伴農民守護土地。

行動中以藝術方式呈現訴求，裝置藝術教育聯盟鍾宜芬說，以紅傘排字是視覺警訊，凸顯名間茶園正面臨威脅，也盼更多民眾理解地方焦慮。

茶農代表指出，市場已出現疑慮，部分冬茶滯銷，「焚化爐還沒蓋就受影響，蓋了誰敢買？農民以後吃土嗎？」直言茶業品牌恐被摧毀。

彰化環保聯盟副理事長張淑芬批評，縣府稱抗爭者多為外縣市人士是抹黑南投人，她家族根在南投，官員不應傷害世代打拚的農業。

地球公民基金會執行長王敏玲表示，台灣應邁向循環經濟，減塑與分類減量更能有效降低廢棄物；名間具地下水資源及石虎活動範圍，更需妥善保護。

南投縣政府表示，興建焚化爐因應垃圾量逐年提升，可減少清運成本與環境負擔，並透過環評與監測措施確保空氣品質，不會危害茶產業與民眾健康；縣府願持續與地方溝通，釐清誤解，尋求兼顧環境與廢棄物處理需求的解決方案。