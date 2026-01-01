逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多

2026年首日，台中市衛生局統計，今年到下午3時10分，台中總計迎來75名元旦寶寶，較去年共44名元旦寶寶還多。

台中市衛生局統計，今天到下午3時10分，台中總計出生75名元旦寶寶，其中男寶寶39人、女寶36人；去年元旦寶寶出生數總計44人，其中男寶21人、女寶23人。今年元旦尚未過完，人數就已大幅超越去年全天紀錄。