逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多
2026年首日，台中市衛生局統計，今年到下午3時10分，台中總計迎來75名元旦寶寶，較去年共44名元旦寶寶還多。
⭐2025總回顧
台中市衛生局統計，今天到下午3時10分，台中總計出生75名元旦寶寶，其中男寶寶39人、女寶36人；去年元旦寶寶出生數總計44人，其中男寶21人、女寶23人。今年元旦尚未過完，人數就已大幅超越去年全天紀錄。
台中茂盛醫院統計，統計到下午5時，今年迎來7名元旦寶寶，和去年相同；衛福部台中醫院則說，今年到下午5時30分迎來2名元旦寶寶，突破去年元旦「掛零」的情況。
