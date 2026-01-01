快訊

逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院迎來今年第一個元旦寶寶，統計到下午5時，今年迎來7名元旦寶寶，和去年相同。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院迎來今年第一個元旦寶寶，統計到下午5時，今年迎來7名元旦寶寶，和去年相同。圖／茂盛醫院提供

2026年首日，台中市衛生局統計，今年到下午3時10分，台中總計迎來75名元旦寶寶，較去年共44名元旦寶寶還多。

⭐2025總回顧

台中市衛生局統計，今天到下午3時10分，台中總計出生75名元旦寶寶，其中男寶寶39人、女寶36人；去年元旦寶寶出生數總計44人，其中男寶21人、女寶23人。今年元旦尚未過完，人數就已大幅超越去年全天紀錄。

台中茂盛醫院統計，統計到下午5時，今年迎來7名元旦寶寶，和去年相同；衛福部台中醫院則說，今年到下午5時30分迎來2名元旦寶寶，突破去年元旦「掛零」的情況。

台中醫院迎來今年第一個元旦寶寶，統計今年到下午5時30分，迎來2名元旦寶寶，去年元旦「掛零」。圖／茂盛醫院提供
台中醫院迎來今年第一個元旦寶寶，統計今年到下午5時30分，迎來2名元旦寶寶，去年元旦「掛零」。圖／茂盛醫院提供

