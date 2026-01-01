快訊

越來越精明？專家喊去年美股散戶大贏 靠2招打敗華爾街「操盤手」

元旦報喜！古巨基時隔5年升格2寶爸 57歲愛妻「圓夢」

新北三重車禍！機車衝撞行人畫面曝光 6旬婦違規過馬路OHCA

聽新聞
0:00 / 0:00

新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代天宮一周兩次立筊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，奉天宮慈惠堂舉辦經懺時天空忽現白雲，忽又消失，天空一片湛藍，令信眾感到神奇。圖／民眾提供，記者簡慧珍合併
彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，奉天宮慈惠堂舉辦經懺時天空忽現白雲，忽又消失，天空一片湛藍，令信眾感到神奇。圖／民眾提供，記者簡慧珍合併

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，各宮廟舉辦宗教活動參與，奉天宮慈惠堂完成開香團拜後，上空忽出現一道「白雲」，兩分鐘內消失，眾人嘖嘖稱奇，無獨有偶的是二林鎮代天宮跨年夜擲筊比賽出現一對立筊，這一周內兩次立筊，被信眾認為神奇。

⭐2025總回顧

主持溪湖奉天宮慈惠堂誦經禮懺的道長林元啟今表示，配合溪湖全鎮建醮舉行醮典，誦念朝天大懺禮敬三界眾神，在開香請眾神明護佑合境平安後，他抬頭看到宮廟上方有一道白雲，當時沒飛機經過，白雲出現得頗奇怪，他拿手機拍完照不到兩分鐘白雲莫名消失；鎮長何炳樺與信眾都認為，這是建醮才有的經懺儀典讓神明駕雲朵前來。

二林鎮舊社代天宮一連12年舉辦跨年「博杯比賽」，擲出最大聖筊杯數者可獲獎金5萬元，昨「與神同行．翱翔天際」晚會吸引逾千人報名試手氣，及十多個餐飲與遊戲攤位進駐，場面熱鬧，最後二林洪姓鎮民擲10筊抱回5萬元，但眾人目光被立筊吸引，按照規則1筊可抵3筊，廟方連忙拿金紙圍起，據了解，這是舊社代天宮最近一周內第二次被擲出立筊，信眾認為真是「與神同行」。

縣長王惠美出席晚會，特別宣導生育補助第三胎最高補助8萬元，產檢14次每次補助500元，縣內38處公立育嬰中心0至2歲免費，鼓勵適齡夫婦「增產報國」，又提到青創、補助65歲民眾注射「皮蛇」帶狀性疱疹疫苗兩劑，限額1萬人，有這方面困擾者可考慮部分負擔6千元注射。

彰化縣二林鎮舊社代天宮跨年博杯比賽擲出立筊，信眾嘖嘖稱奇。圖／民眾提供
彰化縣二林鎮舊社代天宮跨年博杯比賽擲出立筊，信眾嘖嘖稱奇。圖／民眾提供

建醮 奉天宮 跨年

延伸閱讀

彰化唯一黑翅鳶棲架小番茄農場元旦採果樂 民眾：甜到野鳥來吃

彰化鄉鎮市元旦升旗加碼活動 有花可賞、獎品摸彩添樂趣

彰化蛋黃酥變花樣！烏魚子、麵茶新口味成隱藏散步甜點

民進黨陳素月參選下屆彰化縣長 牽動員林市長選舉、區域立委補選

相關新聞

新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代天宮一周兩次立筊

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，各宮廟舉辦宗教活動參與，奉天宮慈惠堂完成開香團拜後，上空忽出現一道「白雲」，兩分鐘內消失，...

炸街車別想逃！台中科技執法去年開罰3711車 今年再添擴18套利器

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局統計，去年至11月底，針對噪音車祭出「科技執法」，告發3711輛次，罰鍰計854萬...

逆少子化？台中今年元旦寶寶逾75人 比去年44人還多

2026年首日，台中市衛生局統計，今年到下午3時10分，台中總計迎來75名元旦寶寶，較去年共44名元旦寶寶還多。

彰化溪州環保造型競賽冠軍 稻草種子菜瓜布組合真環保

彰化縣溪州鄉元旦活動今年不一樣，元旦升旗、親子健行、環保造型競賽之外，增加穿插摸彩凝聚人氣，活動焦點之一的環保造型競賽呼...

彰化縣每年第一場路跑邁入40年 訂目標追上萬人田中馬

每年揭開彰化縣路跑序幕的永靖鄉元旦路跑，今年邁入第四十年，逾3500名跑者從鄉公所面前瑚璉路跑向折返點竹仔腳；鄉長魏碩衛...

彰基、秀傳至少接生6元旦寶寶 5215公克男壯寶也報到

今天是元旦，元旦寶寶接連報到，其中彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系中午前共有6名元旦寶寶出生。元旦寶寶在2026年第一天...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。