新年神蹟多？彰化溪湖建醮忽現白雲 二林舊社代天宮一周兩次立筊

彰化縣溪湖鎮每24年一次建醮，各宮廟舉辦宗教活動參與，奉天宮慈惠堂完成開香團拜後，上空忽出現一道「白雲」，兩分鐘內消失，眾人嘖嘖稱奇，無獨有偶的是二林鎮代天宮跨年夜擲筊比賽出現一對立筊，這一周內兩次立筊，被信眾認為神奇。

主持溪湖奉天宮慈惠堂誦經禮懺的道長林元啟今表示，配合溪湖全鎮建醮舉行醮典，誦念朝天大懺禮敬三界眾神，在開香請眾神明護佑合境平安後，他抬頭看到宮廟上方有一道白雲，當時沒飛機經過，白雲出現得頗奇怪，他拿手機拍完照不到兩分鐘白雲莫名消失；鎮長何炳樺與信眾都認為，這是建醮才有的經懺儀典讓神明駕雲朵前來。

二林鎮舊社代天宮一連12年舉辦跨年「博杯比賽」，擲出最大聖筊杯數者可獲獎金5萬元，昨「與神同行．翱翔天際」晚會吸引逾千人報名試手氣，及十多個餐飲與遊戲攤位進駐，場面熱鬧，最後二林洪姓鎮民擲10筊抱回5萬元，但眾人目光被立筊吸引，按照規則1筊可抵3筊，廟方連忙拿金紙圍起，據了解，這是舊社代天宮最近一周內第二次被擲出立筊，信眾認為真是「與神同行」。