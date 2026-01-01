彰化鄉鎮市元旦升旗加碼活動 有花可賞、獎品摸彩添樂趣

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮在東興里舉辦元旦健走。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮在東興里舉辦元旦健走。記者簡慧珍／攝影

彰化縣許多鄉鎮市迎接2026年元旦曙光，大村鄉、員林市、二林鎮舉行升旗典禮加碼舉辦活動，大村鄉啟用「公共藝術・大村豐饒」公共藝術，員林市表演活動精神，二林鎮漫步全縣最大花田區，各有特色。

2025跨年晚會南北各一場，田中鎮公所在高鐵後站廣場舉辦田中跨年晚會，縣長王惠美到場提前祝福縣民新年快樂；鎮長蕭淑芬說，已連續3年舉辦南彰唯一跨年晚會，期待創造每個能提高田中鎮能見度、吸引更多民眾到田中、了解田中。愛上田中的機會。

今元旦員林市在辦公廳舍前廣場舉升旗典禮，Freedom 競技啦啦隊開場炒熱氣氛，扯鈴娛樂家謝東磬、中信兄弟啦啦隊接力登台演出，讓元旦清晨洋溢活力。員林升旗典禮縣長王惠美、員林市代會正副主席、縣政府參議柯呈枋、縣府3名秘書、5名縣議員和各里長及來賓出席，賓客陣容最為龐大，活動中穿插摸彩氣氛熱烈。

彰化縣大村鄉「2026 樂遊大村行－健走迎曙光・希望 GO GO GO」，由大村安麒兒幼兒園幼童領唱國歌，第一屆大村鄉歌唱比賽社會組、長青組第一名登台獻唱，參加縣政府社區活力秀比賽的社區團隊也表演，看完表演數百名民眾健走大村鄉間道間，回到大村車站後面空地參加「公共藝術・大村豐饒」啟用典禮，這座公共藝術融合大村特色農產品巨峰葡萄、特色工業輪胎，呈現大村的發展希望。

二林鎮公所移師興華國小舉行元旦升旗典禮，鎮長蔡詩傑鼓勵民眾多運動，俗語說「一年之始在於春」，今天是一年的開始，一早起床健行有益身心健康，東興里擁有全縣最大面積冬季花田，里辦公室規畫多條健走路線穿梭花田，也經過長約200公尺的藍花楹步道，待來年開花，民眾一定要來觀賞。

公共藝術 跨年晚會 員林 元旦

