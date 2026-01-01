彰化唯一黑翅鳶棲架小番茄農場元旦採果樂 民眾：甜到野鳥來吃

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埔鹽鄉理事長農場小番茄品種「長生848」，果實大又甜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉理事長農場小番茄品種「長生848」，果實大又甜。記者簡慧珍／攝影

彰化縣唯一架設3支猛禽棲架的草生農場正值小番茄盛產期，元旦假日民眾揪團採果，看見被野鳥啄食的番茄掛在藤蔓上都覺有趣。農場負責人埔鹽鄉農會理事長施瑜銘說，草生種植「一物剋一物」達到自然生態平衡，鳥蟲吃剩的代表人類來吃不會有什麼問題。

施瑜銘種植小番茄10年，5年前開始草生種植，他觀察埔鹽鄉廍子社區有猛禽黑翅鳶飛行蹤跡，了解黑翅鳶生態之後，找專家先後搭3支棲架，果然吸引喜歡居高臨下俯視地面動靜的黑翅鳶早晨、中午各來棲息一次，施瑜銘的理事長農場農產品因強調自然生態，作出明顯市場區隔。

元旦假日採果團20多人到施瑜銘草生農場摘採小番茄，沒噴灑化學農肥料、除草劑的番茄可現摘現吃，眾人邊吃邊採不亦樂乎，其中一個採果園召集人楊慈德說，現代人重視食安，盡量吃原型且自然的食物，他得知施瑜銘的栽種方法獲得綠色保育標章、有機農產品（轉型期）驗證，所以號召親友來採果。

施瑜銘種植品種「長生848」小番茄，屬於抗熱、抗病、早生、易著果、甜度高的品種，現有面積約4.5分。他表示，水果甜易引來蟲鼠，黑翅鳶最多3隻，可捕食老鼠，野鳥吃水果也吃蟲，大蟲吃小蟲，「一物剋一物」循環維持自然生態平衡，水果多動物吃不完，剩下的就是人類收穫可安心食用。

彰化縣埔鹽鄉理事長農場有3個棲架供黑翅鳶棲息。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽鄉理事長農場主打草生小番茄，吸引民眾揪團採果。記者簡慧珍／攝影
