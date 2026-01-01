彰化溪州環保造型競賽冠軍 稻草種子菜瓜布組合真環保

彰化縣溪州鄉元旦活動今年不一樣，元旦升旗、親子健行、環保造型競賽之外，增加穿插摸彩凝聚人氣，活動焦點之一的環保造型競賽呼應新年主題，生肖馬、財神爺造型登場，既富有巧思又喜氣洋洋。

溪州鄉公所在辦公大樓廣場舉辦第七次元旦升旗典禮，近千名親子健行5公里，經過溪州公園、溪州森林公園、溪州后天宮等景點，沿途欣賞油菜花海、波斯菊海等農村風光，社區社團設置5站補給點免費供應炒麵、補湯、麵線糊、茶葉蛋等熱食為參加健行民眾補充能量。

折返終點溪州鄉公所廣場，鄉公所進行環保造型競賽，54組民眾報名參賽，大多數參賽者使用塑膠袋、紙板製作，溪州廣場舞團隊合力打造的「馬到成功」呼應新年主題，採用溪州公園的櫟樹、相思樹、書帶木的樹葉、種籽和稻梗、菜瓜布做成千里馬和遮陽帽，集巧思、環保和時尚的大成，獲得第一名。

第二名是阿嬤手藝裁製大紅財神爺服裝，保麗龍做成財神爺錢袋，喜氣又可愛。第三名「千里眼」出自媽媽的創意，由兒子穿上舞台，鄉長江淑芬抬起用紙箱做成的盔甲，連說「滿重的」，又拉起千里眼華麗護臂，又說「很漂亮但是也不輕」。

環保造型競賽成績出爐，葉秋金、陳鈺屏、鄭雅文依序獲得前三名。競賽後摸彩再掀活動高潮，鄉長江淑芬等人抽彩送出自行車、液晶電視和冰箱等好禮，今年增辦摸彩有效留住參加人潮，不再像往年健行結束各自散去。