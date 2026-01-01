快訊

彰化溪州環保造型競賽冠軍 稻草種子菜瓜布組合真環保

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州鄉元旦環保造型競賽前三名呼應今年生肖馬年和新年應景氣象。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉元旦環保造型競賽前三名呼應今年生肖馬年和新年應景氣象。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪州鄉元旦活動今年不一樣，元旦升旗、親子健行、環保造型競賽之外，增加穿插摸彩凝聚人氣，活動焦點之一的環保造型競賽呼應新年主題，生肖財神爺造型登場，既富有巧思又喜氣洋洋。

⭐2025總回顧

溪州鄉公所在辦公大樓廣場舉辦第七次元旦升旗典禮，近千名親子健行5公里，經過溪州公園、溪州森林公園、溪州后天宮等景點，沿途欣賞油菜花海、波斯菊海等農村風光，社區社團設置5站補給點免費供應炒麵、補湯、麵線糊、茶葉蛋等熱食為參加健行民眾補充能量。

折返終點溪州鄉公所廣場，鄉公所進行環保造型競賽，54組民眾報名參賽，大多數參賽者使用塑膠袋、紙板製作，溪州廣場舞團隊合力打造的「馬到成功」呼應新年主題，採用溪州公園的櫟樹、相思樹、書帶木的樹葉、種籽和稻梗、菜瓜布做成千里馬和遮陽帽，集巧思、環保和時尚的大成，獲得第一名。

第二名是阿嬤手藝裁製大紅財神爺服裝，保麗龍做成財神爺錢袋，喜氣又可愛。第三名「千里眼」出自媽媽的創意，由兒子穿上舞台，鄉長江淑芬抬起用紙箱做成的盔甲，連說「滿重的」，又拉起千里眼華麗護臂，又說「很漂亮但是也不輕」。

環保造型競賽成績出爐，葉秋金、陳鈺屏、鄭雅文依序獲得前三名。競賽後摸彩再掀活動高潮，鄉長江淑芬等人抽彩送出自行車、液晶電視和冰箱等好禮，今年增辦摸彩有效留住參加人潮，不再像往年健行結束各自散去。

元旦升旗 財神

