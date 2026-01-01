彰基、秀傳至少接生6元旦寶寶 5215公克男壯寶也報到

今天是元旦，元旦寶寶接連報到，其中彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系中午前共有6名元旦寶寶出生。元旦寶寶在2026年第一天到來，在少子化下，不僅爸媽喜出望外，院方也感染幸福氛圍。

彰基醫學中心嬰兒室從凌晨至中午，共接生有三名新生兒，出生嬰兒中，男嬰二名、女嬰有一名，其中二名男嬰皆為第一胎出生，女嬰則為第二胎。

彰基指出，目前還再待產的產婦有六位，若順利的話，今年的元旦寶寶預計有九位。

彰濱秀傳目前則有三名元旦寶寶，其中這兩名寶寶是醫師按照妊娠發展需要安排今天剖腹產，其中27歲郭小姐生剖腹產產下5215公克男寶寶，出生體重驚人，另ㄧ名41歲洪小姐也生下男寶，還有31歲吳小姐產下女寶。