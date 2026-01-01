快訊

跨年夜百人聚集！瑞士滑雪勝地酒吧爆炸多人死亡 起火畫面曝光

元旦動肝火！屏東市健走逾1萬人出籠 刁民爭搶爆保溫瓶之亂

前AOA珉娥元旦極端選擇被救回 自曝「遭性侵被打到失禁」驚人內幕

聽新聞
0:00 / 0:00

彰基、秀傳至少接生6元旦寶寶 5215公克男壯寶也報到

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化今天元旦寶寶接力報到。圖/彰基提供
彰化今天元旦寶寶接力報到。圖/彰基提供

今天是元旦，元旦寶寶接連報到，其中彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系中午前共有6名元旦寶寶出生。元旦寶寶在2026年第一天到來，在少子化下，不僅爸媽喜出望外，院方也感染幸福氛圍。

⭐2025總回顧

彰基醫學中心嬰兒室從凌晨至中午，共接生有三名新生兒，出生嬰兒中，男嬰二名、女嬰有一名，其中二名男嬰皆為第一胎出生，女嬰則為第二胎。

彰基指出，目前還再待產的產婦有六位，若順利的話，今年的元旦寶寶預計有九位。

彰濱秀傳目前則有三名元旦寶寶，其中這兩名寶寶是醫師按照妊娠發展需要安排今天剖腹產，其中27歲郭小姐生剖腹產產下5215公克男寶寶，出生體重驚人，另ㄧ名41歲洪小姐也生下男寶，還有31歲吳小姐產下女寶。

元旦 彰化

延伸閱讀

母為領養狗...跨年夜獨留女嬰在家全身傷猝死 與同居人5萬交保

東元醫院喜迎3元旦寶寶 新設「星悅產後護理之家」第二季將啟用

跨年夜高雄傳女嬰疑遭虐死 身上不明傷勢吐奶身亡

2026元旦寶寶多 桃園宏其婦幼為20新生兒迎接美好

相關新聞

炸街車別想逃！台中科技執法去年開罰3711車 今年再添擴18套利器

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局統計，去年至11月底，針對噪音車祭出「科技執法」，告發3711輛次，罰鍰計854萬...

南投反對垃圾焚化爐 環團、名間鄉民元旦排超大SOS求助

南投縣名間鄉反焚化爐行動，元旦在松柏嶺舉行排字抗議行動，名間鄉長陳翰立與反焚化爐自救會等近百人在茶園用紅傘排出巨大SOS...

彰化溪州環保造型競賽冠軍 稻草種子菜瓜布組合真環保

彰化縣溪州鄉元旦活動今年不一樣，元旦升旗、親子健行、環保造型競賽之外，增加穿插摸彩凝聚人氣，活動焦點之一的環保造型競賽呼...

彰化縣每年第一場路跑邁入40年 訂目標追上萬人田中馬

每年揭開彰化縣路跑序幕的永靖鄉元旦路跑，今年邁入第四十年，逾3500名跑者從鄉公所面前瑚璉路跑向折返點竹仔腳；鄉長魏碩衛...

彰基、秀傳至少接生6元旦寶寶 5215公克男壯寶也報到

今天是元旦，元旦寶寶接連報到，其中彰化基督教醫院、彰化秀傳醫院體系中午前共有6名元旦寶寶出生。元旦寶寶在2026年第一天...

元旦寶寶報到 豐原醫院高齡產婦糖尿病高血壓嚴密照護

元旦寶寶報到，衛福部豐原醫院今天接生37歲產婦屬高齡產婦，她懷孕造成糖尿病及高血壓，孕期出現血壓偏高情形，妊娠風險高，在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。