彰化縣每年第一場路跑邁入40年 訂目標追上萬人田中馬
每年揭開彰化縣路跑序幕的永靖鄉元旦路跑，今年邁入第四十年，逾3500名跑者從鄉公所面前瑚璉路跑向折返點竹仔腳；鄉長魏碩衛表示，永靖鄉路跑是全台少數免費參加又送禮物的活動，鄉公所希望發展成田中馬萬人路跑，推廣永靖觀光旅遊產業。
永靖鄉公所在辦公大樓前廣場舉辦「元旦升旗典禮暨路跑活動」，縣長王惠美、立法委員陳素月和謝衣鳯等人出席，這是謝衣鳯宣布爭取參選下屆縣長，第一次到場參加，她和陳素月致詞祝福參加民眾跑出健康和幸福。
魏碩衛等機關首長、社團幹部和民代按瓦斯喇叭，參加路跑民眾邁步向前或跑或走，今年元旦路跑分為七組，有11公里的社會男子組、社會女子組、國中男生組，6公里的國小男生組、國小女生組、長青男子組與長青女子組，選手黃堅元29分20秒奔回終點，奪得長青男子組冠軍，也是各年齡組跑得最快，令人佩服。
永靖鄉很多機關社團組隊參賽，永靖高工校長林麗容第二年參加，她說，永工是在地學校，校內師生踴躍參加路跑健，她跑走6公里也算共襄盛舉。
鄉長魏碩衛表示，頂新和德文教基金會2018年起贊助起跑拱門，今年邀請味全龍啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」成員心璇、小蛙、群群表演開場舞，馬卡龍公益超跑、重型機車「初老騎士大羊團／彰化聯隊」共同領跑，為路跑增色不少。
魏碩衛感謝馥聖實業台灣代理商提供乳酸菌飲料、帝爺行善團現煎蔥油餅、慈懷慈善會現煎蘿蔔糕、元亨精紡工業贊助保暖手套，及各村辦公處、社區發展協會及企業團體沿途設置25處「加油站」供應茶水與點心補給，讓路跑者能量滿滿都跑完終點。
