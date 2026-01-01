快訊

元旦寶寶報到 豐原醫院高齡產婦糖尿病高血壓嚴密照護

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
元旦寶寶報到，衛福部豐原醫院今天接生37歲產婦屬高齡產婦，母嬰均安。圖／豐原醫院提供
元旦寶寶報到，衛福部豐原醫院今天接生37歲產婦屬高齡產婦，她懷孕造成糖尿病及高血壓，孕期出現血壓偏高情形，妊娠風險高，在醫療團隊規劃與照護下，母嬰均安。

豐原醫院婦產科主任張崑敏表示，這名產婦懷孕早期即出現反覆陰道出血，情況持續約4至5個月，期間接受黃體素補充並密切追蹤，所幸胎兒發育穩定。

張崑敏說，糖尿病合併妊娠容易增加妊娠高血壓、子癲前症、早產及新生兒低血糖等風險，因此醫療團隊自孕期即嚴格控管產婦血糖與血壓，安排住院待產，預防性給予控制血壓及血糖藥物，降低併發症發生機率。

張崑敏提醒，糖尿病合併妊娠屬高風險族群，孕前若已有糖尿病，應及早規劃懷孕並調整血糖控制；懷孕期間更需配合醫囑規律產檢、每日監測血糖與血壓，透過飲食控制、適度運動及藥物治療，將血糖維持在安全範圍，若出現血壓升高、視力模糊、頭痛、下肢水腫或胎動減少等警訊，應立即就醫評估。

低血糖 糖尿病 懷孕

