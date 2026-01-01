快訊

炸街車別想逃！台中科技執法去年開罰3711車 今年再添擴18套利器

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市環保局以聲音照相設備拍攝畫面。圖／台中市環保局提供
台中市環保局以聲音照相設備拍攝畫面。圖／台中市環保局提供

炸街車噪音擾人清夢惹民怨，台中市環保局統計，去年至11月底，針對噪音車祭出「科技執法」，告發3711輛次，罰鍰計854萬7600元。今年將增購10套固定式，以及8套移動式聲音照相設備，透過固定式設備長時間監測與移動式設備機動部署相互搭配，讓製造噪音擾寧的改管車無所遁形。

⭐2025總回顧

環保局說，台中市政府2023年起推動「靜城專案」，持續透過環警監聯合攔檢、科技執法及制度化管理等多元管制策略，針對長期影響市民作息的高噪音車輛問題加強管制，並導入科技設備輔助，以精準且有效的方式嚴格執法，還市民一個安心入睡的夜晚。

環保局統計，目前既有移動式聲音照相設備為27組，至去年11月份完成架設292場次、127場次環警監聯合攔檢，另全市布設50組智慧型監錄站；去年至11月底，總計告發3711輛次，罰鍰計854萬7600元。

環境部噪音車檢舉網資料顯示，台中市相關陳情案件呈下降趨勢，但噪音問題仍長期名列環境陳情案件前段班，顯示噪音車管制仍有深化落實的必要。

環保局長吳盛忠表示，環保局逐年擴充科技執法量能，未來固定式聲音照相設備將優先評估設置於改裝車輛聚集區及噪音陳情頻繁路段，並配合移動式設備彈性部署及現場攔查作業，提升設備普及率並擴大整體執行成效。

此外，環保局為強化替換用排氣管噪音管理措施，未來研擬針對已更換為環境部認證排氣管並完成登錄車輛，若經科技執法監測取締或民眾檢舉有疑似噪音超標違規情形，將通知車主限期召回重新接受噪音檢測，以確認該認證排氣管實際使用狀態符合法規標準。

台中市環保局架設聲音照相設備科技執法。圖／台中市環保局提供
台中市環保局架設聲音照相設備科技執法。圖／台中市環保局提供

