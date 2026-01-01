2026新希望！台中童綜合醫院清晨喜迎元旦寶寶

快訊

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
郭姓媽媽與先生喜獲千金，童綜合醫院婦產部醫師汪文生也代表醫院送上禮品祝賀。圖／民眾提供

2026年元旦清晨，童綜合醫院迎來新年第一個新生命，33歲的郭姓媽媽在清晨6點16分自然產下重達2772公克的健康女嬰，由婦產部醫師汪文生接生，郭媽媽並說這是自己的第二胎，恰巧湊成「好」字，為全家帶來雙重喜悅。

郭媽媽表示，原本預產期在去年12月28日，但遲遲沒有動靜，還開玩笑猜測會不會生下元旦寶寶。沒想到12月31日真的開始陣痛，進院待產後順利住進醫院的樂得兒產房。她形容產房環境相當舒適，寶寶選在跨年後的清晨來到世上，一起迎接2026年，讓她感到非常高興。

新生兒的父親賴先生則表示，沒有想太多，只要太太平安順產、女兒健康誕生，就是最好的新年禮物。

醫師汪文生指出，雖然台中各大醫院元旦寶寶數量近五年因少子化呈現下滑趨勢，但童綜合醫院提供母嬰優質服務的理念始終不變，從懷孕、生產到孩子成長，都有專業完善的醫療照護，希望透過優質服務共同努力提升生育率，上午他更代表童綜合醫院送上嬰兒包巾禮盒及各式紀念品，祝福寶寶未來聰明健康。

童綜合醫院表示，截至上午10點，還有1名產婦預計下午進行剖腹產，另有兩名產婦待產中，預計全天將誕生4位元旦寶寶，為2026年帶來新希望。

郭姓媽媽與先生喜獲千金，童綜合醫院婦產部醫師汪文生也代表醫院送上禮品祝賀。圖／民眾提供

